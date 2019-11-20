В Петербурге производителей пальмового масла лишили налоговых льгот

В Петербурге предприниматели, которые производят пальмовое масло, лишатся льгот. Соответствующий законопроект был принят депутатами Заксобрания Северной столицы в окончательном чтении.

Как сообщили "РГ" в комитете по законности и правопорядку городского парламента, нововведение будет касаться тех предпринимателей, которые ранее использовали упрощенный режим налогообложения.

С начала следующего года налоговая ставка для малых предприятий и ИП, которые занимаются производством пальмового масла, составит семь процентов.

Этот законопроект в городском парламенте начали разрабатывать больше года назад. Главная сложность заключалась в том, что данный нормативный акт предусматривает отмену льготы у небольших компаний. Поэтому законопроект и его регулирующее воздействие пристально изучали в профильных комитетах городской администрации. Никаких противоречий обнаружено не было, так что с начала следующего года закон начнет действовать.