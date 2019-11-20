В Петербурге тестируют сервисы самостоятельного оформления аварий

Новости

Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты 20:10
Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове 20:08
Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке 20:06
Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД 20:00
Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья 20:00
Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр 19:41
Путин поблагодарил Патриарха за помощь государству 19:40
В Москве представили новый Toyota RAV4 19:28
СЖ России возмущен запретом вещания российских каналов в Латвии 19:28
Первое представительство российского вуза открылось в США 19:25
Внедорожник Aston Martin DBX выкупает вашу собаку и высушит обувь 19:20
Пять стран введут единые требования к безопасности зданий 19:18
У сериала "Викинги" появится продолжение "Вальхалла" 18:35
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года 18:21
В Турции обнаружили тысячелетние "лампы Аладдина" 18:21
Беларусь получила вторую партию российских Су-30СМ 18:19
Начата работа над сиквелом "Джокера" 18:18
Петербуржец солгал о ЧП в Мариинском театре, чтобы ускорить приезд "скорой" 18:16
Экстремальные испытания карабина на базе АК-12 сняли на видео 18:13
Госдума сняла ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ 18:10
Новак подтвердил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа 18:10
Ирина Шейк снова возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок 18:10
В Ленобласти пожарный пострадал при взрыве газа 18:06
Главу ростовского ГУФСИН оставили под стражей за разглашение гостайны 18:00
На Кубани скончался третий пострадавший при взрыве на нефтебазе 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 19:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Протокол в онлайне

В Петербурге тестируют сервисы самостоятельного оформления аварий
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 261(8019)
До конца ноября в Петербурге в рамках операции "Европротокол" водителям разъясняют, как оформить ДТП, не дожидаясь сотрудников Госавтоинспекции. Теперь сделать это можно в мобильном приложении - город на Неве вошел в число пилотных регионов, в которых с 1 ноября тестируется сервис "Помощник ОСАГО".

По данным регионального Управления ГИБДД, за 10 месяцев текущего года на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло около 110 тысяч ДТП.?Это примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, и 80 процентов всех аварий происходит по вине водителей, которые не соблюдают очередность проезда перекрестков и игнорируют сигналы светофора. Часто при таких столкновениях повреждения автомобилей незначительны, однако на месте собирается огромная пробка, пока виновники дожидаются прибытия Госавтоинспекции и оформления всех необходимых документов. Теперь временные и иные потери можно сократить, однако при обязательном соблюдении некоторых условий.

Фото: РИА Новости
Депутаты смягчили закон об ОСАГО

- Участниками ДТП должны быть не больше двух автомобилей, при этом оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО, не иметь разногласий по поводу причин аварии и согласиться на оформление европротокола, - пояснила начальник 5-го отдела Управления Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области Татьяна Суслова. - При этом важно знать, что передумать потом не получится. Если ДТП было зафиксировано без привлечения сотрудников ГИБДД, изменить это "задним числом" невозможно.

Практика упрощенного оформления дорожно-транспортных происшествий, которое проводят сами водители, существует в России с 2014 года. До последнего времени бланк так называемого европротокола выдавали в страховой компании вместе с полисом ОСАГО, его также можно было скачать в Сети. Однако сейчас при наличии мобильного интернета процедура становится еще легче.

Для использования полного функционала приложений "Помощник ОСАГО" и "Европротокол" необходима авторизация через портал "Госуслуги". Удобны они прежде всего тем, что дают водителю четкие инструкции, что и в какой последовательности необходимо сделать: проверить действительность полисов обоих водителей, произвести фотосъемку транспортных средств и повреждений, зафиксировать координаты места происшествия, отправить онлайн-извещение в страховую компанию. Однако при наличии "Европротокола" придется вручную заполнять весь бланк, который потом надо сфотографировать, а для "Помощника ОСАГО" на бумаге придется нарисовать только схему происшествия. И важно знать, что оформление ДТП по европротоколу с помощью мобильных сервисов не отменяет необходимости приехать в страховую компанию, "вживую" поставить подпись на бумажных документах и показать страховщику автомобиль.

Оформление ДТП по европротоколу онлайн не отменяет необходимости визита в страховую компанию

Специалисты предупреждают: при самостоятельном оформлении нужно быть предельно внимательным. Например, процедуру нельзя проводить через WiFi, а только через мобильный интернет, поскольку система фиксирует координаты. Также нельзя полагаться на "честное слово" и "сбой в системе", если полис второго водителя не пройдет проверку. Вообще во всех спорных случаях лучше вызвать ГИБДД.?Отказать или пригрозить штрафом за ложный выезд ввиду незначительности ущерба сотрудники ГИБДД не имеют права.

Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
В Госдуму внесен проект об индивидуальных тарифах ОСАГО

Сейчас страховое возмещение потерпевшему по полисам ОСАГО составляет в России до 400 тысяч рублей (то есть если сумма ущерба кажется вам больше, оформлять европротокол тоже нельзя). Средняя стоимость страхового полиса на один год в Петербурге составляет примерно 15-20 процентов от максимальной выплаты. Однако с начала года в ряде регионов, в том числе в Северной столице, произошло снижение стоимости ОСАГО - примерно на пять процентов.

По мнению экспертов, возможно и дальнейшее снижение. Как отмечает президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас, здесь может влиять как ужесточение контроля за мошенниками, в результате чего снижается убыточность страховых компаний, так и финансовое положение основной массы клиентов. Если их платежеспособность уменьшается, то возможно уменьшение цены в одном сегменте рынка за счет повышения в другом. То есть если ОСАГО подешевеет, то каско, скорее всего, подорожает.

Тем временем

Одна из российских страховых компаний уже запустила сервис урегулирования убытков по каско через мессенджер WhatsApp. В скором времени аналогичная услуга появится для держателей полисов ОСАГО.

Цифра

100 ДТП произошло с начала года в Петербурге по вине водителей, не имеющих прав.

Экономика Страхование Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни