В Петербурге тестируют сервисы самостоятельного оформления аварий

До конца ноября в Петербурге в рамках операции "Европротокол" водителям разъясняют, как оформить ДТП, не дожидаясь сотрудников Госавтоинспекции. Теперь сделать это можно в мобильном приложении - город на Неве вошел в число пилотных регионов, в которых с 1 ноября тестируется сервис "Помощник ОСАГО".

По данным регионального Управления ГИБДД, за 10 месяцев текущего года на дорогах Петербурга и Ленинградской области произошло около 110 тысяч ДТП.?Это примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, и 80 процентов всех аварий происходит по вине водителей, которые не соблюдают очередность проезда перекрестков и игнорируют сигналы светофора. Часто при таких столкновениях повреждения автомобилей незначительны, однако на месте собирается огромная пробка, пока виновники дожидаются прибытия Госавтоинспекции и оформления всех необходимых документов. Теперь временные и иные потери можно сократить, однако при обязательном соблюдении некоторых условий.

- Участниками ДТП должны быть не больше двух автомобилей, при этом оба водителя должны иметь действующий полис ОСАГО, не иметь разногласий по поводу причин аварии и согласиться на оформление европротокола, - пояснила начальник 5-го отдела Управления Госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области Татьяна Суслова. - При этом важно знать, что передумать потом не получится. Если ДТП было зафиксировано без привлечения сотрудников ГИБДД, изменить это "задним числом" невозможно.

Практика упрощенного оформления дорожно-транспортных происшествий, которое проводят сами водители, существует в России с 2014 года. До последнего времени бланк так называемого европротокола выдавали в страховой компании вместе с полисом ОСАГО, его также можно было скачать в Сети. Однако сейчас при наличии мобильного интернета процедура становится еще легче.

Для использования полного функционала приложений "Помощник ОСАГО" и "Европротокол" необходима авторизация через портал "Госуслуги". Удобны они прежде всего тем, что дают водителю четкие инструкции, что и в какой последовательности необходимо сделать: проверить действительность полисов обоих водителей, произвести фотосъемку транспортных средств и повреждений, зафиксировать координаты места происшествия, отправить онлайн-извещение в страховую компанию. Однако при наличии "Европротокола" придется вручную заполнять весь бланк, который потом надо сфотографировать, а для "Помощника ОСАГО" на бумаге придется нарисовать только схему происшествия. И важно знать, что оформление ДТП по европротоколу с помощью мобильных сервисов не отменяет необходимости приехать в страховую компанию, "вживую" поставить подпись на бумажных документах и показать страховщику автомобиль.

Оформление ДТП по европротоколу онлайн не отменяет необходимости визита в страховую компанию

Специалисты предупреждают: при самостоятельном оформлении нужно быть предельно внимательным. Например, процедуру нельзя проводить через WiFi, а только через мобильный интернет, поскольку система фиксирует координаты. Также нельзя полагаться на "честное слово" и "сбой в системе", если полис второго водителя не пройдет проверку. Вообще во всех спорных случаях лучше вызвать ГИБДД.?Отказать или пригрозить штрафом за ложный выезд ввиду незначительности ущерба сотрудники ГИБДД не имеют права.

Сейчас страховое возмещение потерпевшему по полисам ОСАГО составляет в России до 400 тысяч рублей (то есть если сумма ущерба кажется вам больше, оформлять европротокол тоже нельзя). Средняя стоимость страхового полиса на один год в Петербурге составляет примерно 15-20 процентов от максимальной выплаты. Однако с начала года в ряде регионов, в том числе в Северной столице, произошло снижение стоимости ОСАГО - примерно на пять процентов.

По мнению экспертов, возможно и дальнейшее снижение. Как отмечает президент Национального союза страховых агентов Александр Тутинас, здесь может влиять как ужесточение контроля за мошенниками, в результате чего снижается убыточность страховых компаний, так и финансовое положение основной массы клиентов. Если их платежеспособность уменьшается, то возможно уменьшение цены в одном сегменте рынка за счет повышения в другом. То есть если ОСАГО подешевеет, то каско, скорее всего, подорожает.

Тем временем

Одна из российских страховых компаний уже запустила сервис урегулирования убытков по каско через мессенджер WhatsApp. В скором времени аналогичная услуга появится для держателей полисов ОСАГО.

Цифра

100 ДТП произошло с начала года в Петербурге по вине водителей, не имеющих прав.