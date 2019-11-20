В Заполярье при строительстве кладбища погибли двое рабочих

В городе Мончегорске Мурманской области при строительстве кладбища погибли двое рабочих. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

- Вечером 19 ноября на строящемся кладбище в Мончегорске обрушились откосы траншеи для установки дренажной системы водоотвода, - рассказали в ведомстве. - В результате происшествия на месте погиб 47-летний рабочий. Второй рабочий, которому было 42 года, от полученных травм скончался в реанимации.

Возбуждено уголовное дело. Следователи опрашивают свидетелей, в том числе руководство строительной организации, осматривают строительную технику и изымают документацию, которая регламентирует производство работ на данном объекте. Ход расследования взял на личный контроль руководитель следственного управления СК России по Мурманской области Андрей Ефремов.