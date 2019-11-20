Вологда приглашает на "Свидание с Россией"

С 21 по 24 ноября Вологда и соседние с ней города Череповец, Кириллов, Тотьма и Великий Устюг по сложившейся традиции будут принимать Международный кинофестиваль "Свидание с Россией". Этому киносмотру уже десять лет.

В честь юбилея организаторы постарались собрать как можно более представительную, обширную программу из игровых и документальных фильмов, а также лучших телевизионных программ, объединенных общей задачей: пригласить каждого зрителя на свидание с Россией. Причем на этот раз виртуальные показы будут доступны и для жителей других населенных пунктов Вологодской области, куда не смогут приехать участники и гости.

Цель фестиваля понятна и востребована: показать во всей красе и разнообразии природу нашей большой страны, дать возможность увидеть на экране, как живут и трудятся люди в самых удаленных ее уголках, познакомить с малоизвестными страницами ее истории, отраженными в фильмах. И, конечно же, привлечь внимание туристов из других стран, чтобы любому человеку захотелось увидеть Россию своими глазами.

Генеральными партнерами вологодского фестиваля выступают Фонд президентских грантов и компания "TUI Россия". Почетный президент фестиваля - советник президента РФ Владимир Толстой.

Фильмом церемонии открытия станет народная комедия "Жили-были" с участием Федора Добронравова, Ирины Розановой, Романа Мадянова. В программе игрового кино целая россыпь новых фильмов, успевших побывать на многих фестивалях у нас и за рубежом, но так пока и не показанных во многих российских городах. Это "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой, "Двое" Тимофея Жалнина, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой из Якутии, последний фильм Веры Глаголевой "Не чужие". На закрытии киносмотра состоится показ фильма "Курьезы" с Лизой Арзамасовой в главной роли - это любовная история молодой пары из маленького провинциального города.

Как всегда центральное место в программах "Свидания с Россией" отдано документальным фильмам. Будут "Сны о России" Павла Фаттахудинова - рассказ о семействе Киреевых-Новиковых, о замечательных людях, сделавших необыкновенно много для образования, просвещения и благотворительности в дореволюционной России.

"Видимое невидимое" Ирины Васильевой - фильм, в котором Александрина Вигилянская, дочь известного православного священника и публициста Владимира Вигилянского, старается проследить историю своей семьи. В фильме Алены Рудницкой "Фатеич и море", снятом на Дальнем Востоке, показана жизнь обитателей подводной фермы и ее хозяев на фоне потрясающих природных красот Приморского края. "Жесткая сцепка" режиссера Александра Калашникова по сценарию племянника Андрея Тарковского сибирского писателя Михаила Тарковского прослеживает судьбу старообрядца, потомка знаменитых дальневосточных тигроловов, его долгое путешествие через всю Сибирь в затерянную деревню на берегу Тихого океана, чтобы поклониться могиле матери. Режиссер Елена Демидова привезет документальную картину "Александр Колчак. Незаконченная история". В ней нет закадрового текста и пояснений от автора - только суждения исследователей жизни выдающего флотоводца и полководца, путешественника, крупного политика. Вокруг его незаурядной и противоречивой личности до сих пор не утихают споры. "Несейка. Младшая дочь" - трогательный фильм Владимира Марина о заболевшей моржихе, пришедшей за помощью к людям и благодарной им за то, что выходили, спасли. Зрителей ждет еще много интереснейших кинорассказов, документальных исторических свидетельств, художественных осмыслений прошлого и современных реалий нашей страны. Для любителей анимации подготовлена специальная программа, которую откроет фильм Константина Бронзита "Мы не можем жить без космоса".

Почетными гостями десятого "Свидания с Россией" станут Сергей Шакуров и Алиса Гребенщикова. Сергей Каюмович выступит вместе с вологодским оркестром "Перезвоны".

В завершение фестивальных дней будут объявлены имена победителей конкурсов игрового, документального кино, телепрограмм и смотра туристических видероликов.

В Вологде пройдет также финал конкурса "Неизвестные страницы Великой Победы" - станут известны авторы лучших сценариев для будущих документальных картин, посвященных 75-летию Победы.