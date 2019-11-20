Звезда шоу "Пацанки" напала на полицейского в Пулково

Сотрудник транспортной полиции в аэропорту Пулково подвергся нападению.

По информации, предоставленной Ленинградским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управление на транспорте СК РФ, речь идет о гражданке 1995 года рождения, которая в ночь на 19 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила ногой сотрудника полиции, доставлявшего ее в дежурную часть.

В результате полицейскому была причинена физическая боль, также в адрес правоохранителей задержанная высказала нецензурные оскорбления. Действия нападавшей квалифицированы как насилие, не опасное для жизни и здоровья.

В правоохранительном ведомстве также уточнили, что речь идет о пассажирке челябинского рейса, участвующей в телевизионном шоу "Пацанки". В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье 318 и 319 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти" и "Оскорбление представителя власти"), а также по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Дебоширке предъявлено обвинение, с нее взята подписка о невыезде.