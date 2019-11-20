Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года

Грузовые поезда по Крымскому мосту пойдут 1 июня 2020 года. Об этом журналистам рассказал заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев.

По его словам, как сообщает агентство ТАСС, в первую очередь перевозиться по железной дороге будет топливо, стройматериалы, песок и щебень.

Движение пассажирских поездов по мосту через Керченский пролив начнется уже в декабре 2019 года. Как ранее писала "Российская газета", выполнять регулярные маршруты между Москвой и Симферополем, а также между Санкт-Петербургом и Севастополем будут именные составы дальнего следования "Таврия".

На маршрут, который соединит Северную столицу России с Севастополем, выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав "Таврия" (№7/8) отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа.

Четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать из Москвы до Симферополя и обратно (№27/28). Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2009 км займет 33 часа.