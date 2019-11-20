ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

По подозрению в госизмене и работу на спецслужбы Украины в Ростовской области задержан российский военнослужащий.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России военнослужащий Южного военного округа.

Судя по кадрам оперативного видео, задержание подозреваемого проходило достаточно жестко - сотрудники спецназа ФСБ буквально скрутили военного, при этом блокируя ему руками голову. Скорее всего, это связано с тем, что у оперативников была информация о том, что предполагаемый шпион может покончить с собой.

По данным ФСБ, этот военнослужащий, выполнял задание Главного управления разведки минобороны Украины и целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных Сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства.

Следственными органами ФСБ возбуждено дело по статье 275 УК РФ о государственной измене.