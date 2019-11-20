Необычная выставка-антиутопия "Найдено в Антарктиде" открылась в Галерее современного искусства на Соборном. Автор проекта Олег Каторгин провел больше года во льдах Антарктиды. Там же он придумал проект, в котором воссоздал облик исчезнувших цивилизаций Антарктиды в живописи, графике и странных существах, поражающих своей изысканностью и неземной красотой. Согласно идее автора, более 60 лет под ширмой Российской антарктической экспедиции специальными организациями секретно проводятся масштабные поиски следов внеземных цивилизаций и их контактов с древними цивилизациями Земли. Ведь результат тщательного анализа многочисленных артефактов, поступающих из разных уголков материка, приводит к выводу, что много миллионов лет назад Антарктида обладала прекрасным климатом, была покрыта богатой растительностью и заселена. Но это мы забежали далеко вперед. А если сначала...

Приключения и путешествия всегда были в стиле жизни Олега Каторгина, родившегося в Ростове на мирной, но пресной улице Ленина. Учился в художке. Где же еще, если дед - живописец, мама-папа архитекторы? Потом армия, после службы - архитектурный институт. На третьем курсе решил, что архитектуры с него довольно, и поступил в театральный в Питере. В театре работает по сей день. Вот сейчас спешит в Пермь доделывать спектакль по братьям Стругацким "Гадкие лебеди".

На карнавале колясочников, который он организовал в одном из европейских городов, случайно встретил земляка. Преподобный отец Ярослав как раз вернулся из Антарктиды. Услышав о далеком и загадочном, как Атлантида, материке, Каторгин загорелся. "Как туда попасть?" - насел на отца Ярослава. "Очень просто: Санкт-Петербург, Беринга, 38, Институт Арктики и Антарктики".

Олег с друзьями направился на Васильевский остров. Художник, скульптор, артист и еще артист завалились прямо в кабинет главного по антарктической экспедиции. "Спасло то, что у Валерия Владимировича Лукина пять процентов зрения. Он скорее нас услышал, чем увидел - меня с ирокезом на голове, скульптора в глине и артистов, похожих на артистов. Главный сказал: "Здорово, молодцы, артисты-художники нам нужны, сеять культуру надо. Но только это же нецелевое расходование средств. Я вижу готовую ремонтно-строительную бригаду. Мы написали заявления и отправились на зимовку".

Артисты с темы потихоньку съехали, и на Южный полюс Олег отправился сам. После долгого пути на научно-исследовательском судне "Академик Федоров" приплыли в конечный пункт. Научная станция "Беллинсгаузен", остров Ватерлоо, затерявшийся между проливами Дрейка и Брансфилд, отделяющими остров от материковой Антарктиды на расстояние 120 километров. Тогда Олег Каторгин не знал, что проведет здесь почти 13 месяцев.

- Я ступил на лед, все ощущения замерзли. Перед глазами один лишь горизонт. Белое безмолвие, - вспоминает он. - Штормовой ветер и холод, пробирающий до костей, как бы ни одевался. И вместе с тем какое-то летящее - леденящее? - чувство счастья.

В ремонтно-строительной бригаде оказались: дипломированный метеоролог и два попа. В Антарктиде, кстати, есть действующий православный храм - самый южный на земном шаре. В 2016 году его посетил патриарх. Первый поп оказался выпускником Тимирязевки, пчеловод. А другой - сокурсником Олега, одними коридорами ходили учиться на актерско-режиссерском курсе. Только с третьего курса он ушел в Сергиевскую лавру. Кто не верит, что мир тесен, тому следует поехать на самый пуп Земли.

- Нужно было месить раствор, заливать опалубку, реставрировать здание. Наш шеф объявлял иногда субботники: с 1968 года, как существует станция Беллинсгаузен, с белого материка не вывозили отходы, начали только сейчас. А раньше просто загружали кузов машины, вывозили метров за триста и вываливали. Теперь мы это расковыривали. Там же ничего не разлагается: песок да вечная мерзлота. В сезон работа кипела, а порой приходилось сидеть, не выходя на улицу, неделями.

- Спустя месяц после того как попадаешь на станцию, туристическое настроение заканчивается. Все уже посмотрел, и приходит осознание, что тут делать нечего. Это как на Эльбрусе: покорил, а что дальше? Год же не будешь там жить? И надо к этой мысли привыкнуть. Я начал рисовать.

Остаться наедине с такой натурой - просто счастье для любого художника. Как шелуха, слетают все творческие амбиции. И даже выискивать материал не надо.

- Впервые попал в такую ситуацию, когда живешь на всем готовом. Целый год предоставлен был сам себе. Что-то надо - залез в холодильник. Снабжение было отличное. Институт Арктики берет на себя полностью обмундирование, питание и логистику, да еще платит зарплату и отпускные.

Впервые проект Олега Каторгина был показан 6 апреля 2016 года на антарктической станции Беллинсгаузен.

- Все материалы настоящие. Реконструкция исчезнувших двух видов протоцивилизаций древней Антарктиды. Прекрасный квазинаучный текст написала доктор наук Лихинова. Из того, что я нашел на станции, - биоматериалы, головы вяленой нототении и черепа пингвинов, обнаруженные на полосе прибоя, и возникла такая история.

- Вообще-то я еще художник-постановщик театра кукол. Мы затосковали и так развлекались. Отец Вениамин всю зимовку строил самолет ЯК-9. И построил-таки. Перед открытием экспозиции перекрыли ползала калькой. Под трубный глас пионерских горнов, изображающих иерехонские трубы, самолет отца Вениамина, кричавшего "В-ж-ж-ж!", с треском прорвал кальку, и все поняли, что выставка открыта.

Идея ее такова. Антарктиду населяли две высокоразвитые цивилизации гуманоидов, находившихся в постоянном контакте с пришельцами из других миров. Они относились к двум соперничавшим расам - Рыбоголовых и Птицеголовых. Неразрешимые конфликты и абсолютно несовместимый образ жизни представителей двух рас привели к масштабной войне между ними, закончившейся катастрофой.