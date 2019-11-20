Жительница Симферополя Ольга А. не может покинуть территорию РФ и выехать на Украину к тяжелобольной 75-летней матери, потому что является должником по исполнительному производству. Пока дело рассматривается в судах, по ту сторону границы помочь пожилой женщине некому. В ситуации разбирался корреспондент "РГ".

В 2013 году Ольга А. (имя и фамилия изменены) на торгах продала гражданину Ш. принадлежавшую ей коммерческую недвижимость. Позже эту сделку суд признал недействительной, а торги незаконными. Ольга должна была вернуть покупателю 233 тысячи гривен. Судебные разбирательства продолжились и после возвращения полуострова в состав РФ, и сейчас ответчица должна сумму, эквивалентную согласно официальному курсу Центробанка РФ, - около полумиллиона рублей. А гражданин Ш. соответственно должен отдать женщине документы и саму недвижимость.

В итоге с 2017 года в отделе судебных приставов (ОСП) по Железнодорожному району Симферополя находится в работе исполнительный лист, по которому Ольга является должником, а гражданин Ш. - взыскателем. А в Центральном ОСП документ, где Ольга уже взыскатель своей недвижимости, а гражданин Ш. - ответчик.

Но гражданин Ш. решение суда не исполнил и не вернул Ольге эту недвижимость: право собственности до сих пор зарегистрировано за мужчиной. Поэтому женщина не может распоряжаться принадлежащим ей имуществом, и на ней висит долг, из-за которого она не может покинуть территорию РФ.

В июле 2019 года ее адвокат обратился в ОСП Центрального района с заявлением о применении мер принудительного взыскания в отношении гражданина Ш. в связи с неисполнением решения суда уже более двух лет. В это же время Ольга узнала, что пристав по собственной инициативе ограничил ей как должнику выезд из РФ. А ей необходимо срочно выехать на Украину к парализованной 75-летней матери, инвалиду первой группы, для оказания помощи и сбора документов для ее транспортировки из Украины в Крым.

Крымчанка обратилась с заявлением в отдел судебных приставов об экстренной отмене временного ограничения на выезд за пределы РФ. Но ей отказали. Начальник отдела предложил сначала погасить долг - около полумиллиона рублей, после чего запрет на выезд может быть снят. Но такой суммы у нее нет. По мнению юристов, отказ грубо нарушает Конвенцию о защите прав человека.

Так исторически сложилось, что у многих россиян и у жителей Крыма близкие родственники живут в бывших союзных республиках, в том числе и на Украине. И когда возникает необходимость срочно выехать в страны ближнего зарубежья, у должников по исполнительным производствам возникают проблемы. Как пояснили "РГ" в Управлении ФССП по Республике Крым, "действующее законодательство об исполнительном производстве не содержит понятие экстренной отмены временного ограничения на выезд должника из РФ".

- В соответствии с письмом Федеральной службы судебных приставов от 1 августа 2012 года N 12/01-18554-АП "Об экстренной отмене временного ограничения на выезд должника из РФ" определено, что экстренная отмена временного ограничения на выезд должника из РФ допускается, в частности, в случае тяжелой болезни близких родственников должника, необходимости сопровождения в поездке тяжелобольных родных, но это письмо носит рекомендательный характер и не является нормой закона, - поясняет координатор Крымского правозащитного комитета "Дело чести", эксперт по интеграционным процессам Крыма Виктория Жуковская. - Я считаю, что для защиты фундаментальных прав человека назрела острая необходимость на законодательном уровне закрепить обязанность пристава отменять временное ограничение на выезд должника из РФ в случае возникновения экстренных случаев.

Ольга А. подала иск в суд, который установил обстоятельства тяжелой болезни матери и признал постановление об отказе незаконным. Он же обязал приставов повторно рассмотреть ходатайство женщины с учетом обстоятельств, установленных судом. Но УФССП Ольге снова отказало. Из официального ответа следует, что предоставленные документы не подтверждают наличие экстренного состояния или госпитализации близкого родственника, требующих немедленного присутствия его родных.

Сегодня в Железнодорожном районном суде рассматривается административный иск крымчанки, требующей признать незаконным повторный отказ УФССП.

- Общее состояние моей матери тяжелое, она прикована к постели и нуждается в постоянном уходе. Других родственников, кроме меня, у матери нет, ее муж и мой отец скончался еще в 2015 году, - отмечает Ольга.

Женщина говорит, что не сбежит от судебных приставов и не останется на территории Украины, поскольку в Крыму у нее семья - несовершеннолетний сын, дочь - инвалид второй группы и трехлетний внук, опекуном которого она является.

Кстати

С начала года число россиян, которым из-за долгов запрещен выезд за пределы России, выросло на один миллион человек. По состоянию на 1 августа покинуть территорию страны не могли 3,5 миллиона должников. Самыми злостными неплательщиками оказались должники банков (40 процентов от всех невыездных должников), должники по алиментам (20 процентов), а также не заплатившие налоги или штрафы ГИБДД (10 процентов). Выезд за пределы России может быть ограничен для тех, чьи задолженности превышают 10 тысяч рублей или 30 тысяч рублей в зависимости от характера долга.

P.S

C 1 января 2020 года судебные приставы смогут выносить постановление в электронной форме и направлять документ должнику о том, что он включен в списки невыездных через портал госуслуг. Соответствующие поправки внесены в Закон "Об исполнительном производстве". Узнать, есть ли ты в списке должников также можно на сайте Федеральной службы судебных приставов в банке данных исполнительных производств.