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20.11.2019 09:37
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мининформ опроверг изменения услуг мобильной связи в Крыму

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов опроверг заявление о том, что с января 2020 года ряд операторов мобильной связи изменит предоставление соответствующих услуг. Об этом глава Мининформа написал на своей странице в Facebook.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
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- Эта информация на сегодняшний день не соответствует действительности, - подчеркнул он. - По поручению главы Республики Крым Сергея Аксенова еще в августе текущего года создана рабочая группа по вопросам развития мобильной связи в Крыму. В качестве одного из рабочих вариантов рассматривался и вопрос предоставления услуги MNP местным операторам. Но это длительный процесс, и вопрос требует детальной юридической и технической проработки.

При этом Зырянов отметил, что сроки такой проработки не определены вовсе.

- Касательно вновь появившихся комментариев о том, что некий оператор связи прекратит обслуживание, продажу и восстановление сим-карт своих абонентов, то в очередной раз заявляю, что эта информация не соответствует действительности, - уточнил министр. - Оператор связи и далее продолжит обслуживать своих абонентов, где бы они не находились.

Зырянов также заверил, что любые изменения в этом направлении будут широко освещаться в СМИ. Ранее ряд СМИ со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Белика сообщил о том, что с 1 января 2020 года все сим-карты севастопольцев и крымчан будут обслуживать местные операторы.

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