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20.11.2019 09:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском. Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет.

В Бурятии ребенок провалился под лед и утонул

О пропаже девочки стало известно 18 ноября. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, школьница в тот день около 17 часов ушла гулять на улицу, одета она была в казачью форму. Домой она не вернулась. Более суток о ней ничего не было известно. Следователи организовали доследственную проверку.

Школьницу искали родители, волонтеры, жители села. Ребенка с сильным переохлаждением обнаружили в общественном туалете недалеко от местного Дома культуры вчера. Девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.

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