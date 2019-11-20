На Кубани пропавшую школьницу нашли в яме туалета

В Новокубанском районе Краснодарского края нашли девочку, пропавшую вчера в хуторе Родниковском. Как выяснилось, ребенок провалился в общественный туалет.

О пропаже девочки стало известно 18 ноября. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, школьница в тот день около 17 часов ушла гулять на улицу, одета она была в казачью форму. Домой она не вернулась. Более суток о ней ничего не было известно. Следователи организовали доследственную проверку.

Школьницу искали родители, волонтеры, жители села. Ребенка с сильным переохлаждением обнаружили в общественном туалете недалеко от местного Дома культуры вчера. Девочку госпитализировали, она находится в тяжелом состоянии.