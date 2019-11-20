На Кубани пропали две 15-летние девочки

В Абинском районе Краснодарского края разыскивают двух 15-летних девочек, пропавших около недели назад.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, Виктория и Диана утром 12 ноября ушли из учебного заведения, домой не приходили, и где они находятся до сих пор не известно.

Девочкам на вид 15-17 лет, они среднего роста. Диана была одета в черно-зеленую кожаную куртку, а Виктория - в черную куртку с меховым воротников. У обеих были сумки с учебниками.

Правоохранители просят всех, кто что-то знает о местонахождении пропавших, сообщить по телефонам: 8 (86150) 5-31-40 и 02.