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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ударная пятилетка

Рэпер Баста рассказал о планах развития футбольного клуба "СКА-Ростов"
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Юг России № 262(8020)
Продюсер и музыкант Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста, обнародовал программу футбольного клуба "СКА Ростов-на-Дону", который недавно приобрел более чем за десять миллионов рублей. Вместе с руководством клуба он поставил перед командой задачу к концу сезона войти в пятерку лучших во втором дивизионе, а затем и вырваться в ФНЛ.
Фото: Сергей Белогруд Василий Вакуленко передал руководству "СКА-Ростов" новый автобус с авторской символикой для выездов команды. Фото: Сергей Белогруд
Василий Вакуленко передал руководству "СКА-Ростов" новый автобус с авторской символикой для выездов команды. Фото: Сергей Белогруд

- В планах - строительство нового стадиона, а также детской школы. Это длительный проект. Мы ориентируемся на 5 - 6 лет. Самым главным этапом для нас является создание детско-юношеской школы и воспитание собственных армейских футболистов, - заявил рэп-исполнитель. - Чтобы Ростов имел славу не только бандитскую, но и футбольную. Сейчас в клубе 14 ростовчан, и это круто, но надо, чтобы своих футболистов было намного больше.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Кроме того, для привлечения талантливых и перспективных игроков планируется организовать в Ростове и Москве открытые просмотры для молодых футболистов. Участвовать в них смогут все желающие спортсмены, даже те, кто приедет из-за рубежа. Таким образом, команда будет формироваться из молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет. Пока же ее планируется усилить за счет играющих в ФНЛ футболистов. На данный момент открыто 10 вакантных мест.

Однако реинкарнация футбольной команды, выступающей сейчас в Олимп-первенстве России ПФЛ, требует огромных капиталовложений, и новое руководство клуба это прекрасно понимает. Поэтому, как сказал Василий Вакуленко, "с ростовской наглостью использую свое медийное имя для привлечения новых партнеров".

Внести свою лепту в финансирование команды смогут и обычные болельщики. Для них будет создан новый прозрачный интернет-сайт, на котором можно будет легко увидеть поступление и расход денежных средств.

В качестве титульного спонсора "СКА Ростов-на-Дону" намерена поддержать ГК "Ростех", представитель которой сообщил, что акция не разовая и что госкорпорация будет оказывать регулярную помощь. Поддержать армейский клуб финансовыми ресурсами также намерено правительство Ростовской области.

Заместитель главы региона Игорь Гуськов сказал: "Клуб возрождается. Сертифицировали родной стадион СКА, и в прошлом году команда на него вернулась. Менялись и тренеры клуба. Но не было главного, титульных инвесторов. И я рад, что у Василия Вакуленко, нашего земляка, появилось желание возродить легендарный клуб. Он в свойственной ему энергичной манере помог найти спонсоров.

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