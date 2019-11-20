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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Росгвардия взяла под охрану железнодорожную часть Крымского моста

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю

Отдельная бригада особого назначения Южного военного округа, сформированная в Керчи, взяла под охрану железнодорожную часть Крымского моста. Об этом заявил в среду во время рабочей поездки в Керчь главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов.

Фото: Телеканал "Крым24"
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- Подразделения вневедомственной охраны Росгвардии с 1 октября принятли под защиту узловые объекты магистрального газопровода Краснодарский край - Крым. Реализуются меры по обеспечению безопасности железнодорожного моста и подходов к нему, - цитирует Золотова пресс-служба управления Росгвардии по Севастополю.

В ходе визита генерал проверил готовность морских подразделений Рогвардии к охране объектов в акватории Керченского пролива и провел совещание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения безопасности объектов в Керченском проливе. Также он вручил боевое знамя отдельной бригаде особого назначения Южного округа.

По его словам, эта бригада является ключевым звеном в системе безопасности Крымского моста. При этом на войска национальной гвардии впервые возложена задача координации обеспечения безопасности столь крупного инфраструктурного проекта на суше, в воздухе и на воде. Для этого на месте формируется объединенный координационный центр.

Отдельная бригада, как и координационный центр, размещены непосредственно в районе выполнения задач. На вооружение поступила современная морская техника. Строится жилье для военнослужащих.

- Ведем строительство трех жилых домов на 324 квартиры, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года, - отметил Золотов. - Кроме того, на следующие три года дополнительно предусмотрели ассигнования на аренду жилых помещений для военнослужащих бригады.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Правительство Росгвардия ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь ЮФО Краснодарский край Строительство моста через Керченский пролив
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