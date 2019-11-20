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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В ГД ответили на требование Киева компенсировать убытки из-за Крыма

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме прокомментировали идею Администрации морских портов Украины потребовать от Москвы возмещение убытков, понесенных из-за возвращения Крыма в состав России.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Сообщение о грядущем требовании появилось на сайте украинского предприятия. Призыв готовится в адрес правительства РФ. Сообщается, что речь идет о более чем 1,24 млрд гривен - более 51 млн долларов.

Фото: iStock
В Крыму оценили требование Киева возместить убытки за порты

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал киевские власти "прекратить вести игру, показывать себя в роли обиженных и ущемленных, стремясь тем самым обогатиться за счет России". Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

Парламентарий предложил украинской стороне забрать оставшиеся немногочисленные "ржавые активы" - корабли, которые по-прежнему находятся в крымских портах и только мешают их развитию.

Его коллега Руслан Бальбек назвал инициативу не самой лучшей для латания украинского бюджета, ведь Украина вряд ли получит хоть рубль. В комментарии RT он не исключил, что Киев начнет по этому поводу "рьяно бомбардировать исками международные суды". Но это будет лишь пустой тратой времени, уверен депутат.

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