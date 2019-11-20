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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Госдуме не поверили в пропажу унитазов с возращенных Киеву кораблей

Текст: Татьяна Замахина
Российский флот и пограничная служба прекрасно обеспечиваются, и тыловикам не было нужды что-то забирать с кораблей. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, комментируя обвинения Киева в "варварском отношении" к возвращенным судам, включающем "кражу" унитазов.

Напомним, что Москва 18 ноября передала украинской стороне три корабля, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре прошлого года. Однако командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в том, что суда "угробили". "Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы", - заявил он СМИ.

Фото: EPA-EFE/ERIK S. LESSER
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- Бравый украинский адмирал слегка передергивает факты, - иронично заметил Белик, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Воронченко перепутал - скудное финансовое обеспечение характерно для его подчиненных, а не для российских моряков и пограничников.

- Воровать унитазы, светильники и лампочки - это, скорее, по части подчиненных господина Воронченко, - продолжил парламентарий.

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Он напомнил, что флот РФ и пограничная служба сегодня оснащены по последнему слову техники, у них нет никаких проблем с материально-техническим оснащением.

Белик не исключил, что украинцы попытаются предъявить миру некий ущерб, якобы причиненный кораблям. Однако он призвал не забывать, что уже больше суток как полноправными хозяевами судов являются именно украинские военные.

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