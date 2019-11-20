В Крыму оценили требование Киева возместить убытки за порты

Озвученное Администрацией морских портов Украины требование к правительству РФ возместить убытки, которые предприятие понесло из-за возвращения Крыма в состав России, бесперспективно. Об этом в комментарии "РГ" заявил вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс.

- Пусть бы они прочитали Конституцию Украины и Конституцию Автономной Республики Крым, которую они так отстаивают и в которой написано, что указанное имущество является собственностью народа Крыма, - напомнил парламентарий. - А во-вторых, сегодня морские порты Крыма входят в структуру морских портов Российской Федерации. Поэтому в данном случае требовать возмещения каких-то убытков просто смешно и не по-государственному, не говоря уже о международных правилах.

Оценивая перспективы рассмотрения этих требований Украины международным арбитражем, Фикс напомнил фразу главного героя советского сериала "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова, обращенные к другому киногерою Горбатому: "Дырку от бублика ты получишь".

- Они (украинские власти. - Прим. ред.) занимаются ерундой вместо того, чтобы заниматься развитием экономики своего государства, ищут себе приключений на голову, создавая видимость работы, чтобы показать народу Украины, что они нужны, востребованы и так далее, - заключил вице-спикер крымского парламента.

Ранее в Администрации морских портов Украины заявили о том, что намерены истребовать у России более 1,24 миллиарда гривен (около 3,26 миллиарда рублей) компенсации за утраченное имущество в крымских портах. При этом на предприятии уточнили, что если в течение полугода не получат на этот счет ответа от правительства России, то обратятся с этим требованием в международный арбитраж.