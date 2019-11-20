В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену

В Ростове-на-Дону обезвредили сотрудника правоохранительных органов, взявшего в заложники свою супругу, сообщает РИА Новости.

В ходе конфликта никто не пострадал. С подозреваемым ведут беседу. Как уточняет источник "Интерфакса", захвативший заложника мужчина является сотрудником следственного комитета. Сообщается, что инцидент произошел из-за конфликта с женой. Через несколько часов он сам согласился ее отпустить, после чего и был задержан.

Как информирует пресс-служба регионального управления СКР, в дежурную часть полиции один из жителей сообщил о бытовом конфликте в одной из квартир дома по улице. Выяснилось, что одним из его участников является сотрудник следственного управления. Мотивы раздора выясняются.

По поручению руководителя следственного управления в отношении сотрудника организовано проведение служебной проверки. На время проверки его отстранили от исполнения служебных обязанностей.

В ходе операции в центре Ростова был оцеплен район, в котором в том числе находится следственный изолятор. По словам представителя регионального управления ФСИН, СИЗО работает в штатном режиме. Фото с оцеплением также выложили горожане в социальные сети. Сейчас оцепление снято.