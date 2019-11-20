В Волгограде представили фильм "Сулейман-гора"

В Волгограде режиссер Елизавета Стишова представила свой фильм "Сулейман-гора". Это не премьерный показ - картина выходила в очень ограниченный прокат в Москве и Петербурге. Но в большинстве регионов России ее не видели, равно как и в Киргизии, где проходили съемки.

В съемках были задействованы не только профессиональные актеры, но и представители других профессий. Фото: Роман Мерзляков/РГ

Это история двух женщин, мужчины, на которого обе претендуют, и ребенка, вовлеченного в эти отношения. Еще одним важным "персонажем" является гэдээровский грузовик, на котором путешествуют герои.

- В Киргизии еще можно увидеть на дорогах такие старые машины. Она у нас никак не заводилась. А когда все-таки поехала, то врезалась в массовку и просто вдавила одного человека в дерево. Когда я увидела бегущих людей, то подумала: "Это конец". Но, к счастью, мужчина оказался жив - отделался вывихом. Так что мы эту машину даже в титрах указали раньше, чем исполнителей главных ролей, - рассказала режисер Елизавета Стишова.

Хотя Киргизия - светская страна, многоженство иногда встречается. Это обстоятельство и легло в основу сценария.

- Русская культура в Киргизии сохранена - в песнях, в фильмах. Например, по сюжету у нас мальчик ни слова не говорит по-русски. Но "Катюшу" он мог спеть от начала до конца, - говорит Стишова. - Ленина там воспринимают как освободителя - ни один памятник ему не тронули. Очень много фанатов Советского Союза. И по-русски говорят почти все, даже дети.

Автор "Сулейман-горы" осталась под впечатлением от артистичности киргизов. В съемках были задействованы не только профессиональные актеры, но и представители других профессий. Даже кастинги доставляли удовольствие. Заходит актер и объясняет: "С 11 до часу можете найти меня в чайхане, а потом - в бильярдной". Типаж!