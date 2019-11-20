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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"ТЭФИ" на Волге

Лучшие работники ТВ получили бронзовых "Орфеев"
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России № 262(8020)
Можно ли начать телевизионный сюжет с показа пустого стула? Лучше всего, конечно, шарахнуть им кого-нибудь. Тогда точно возникнут эмоции. Известный ведущий Кирилл Набутов демонстрирует предмет мебели на своем тренинге для молодых коллег. Об этом и многом другом вы узнаете из нашего материала - не переключайтесь.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Коллектив "Вести-Волгоград" получил награду за лучшую информационную программу для городов-миллионников. Фото: Роман Мерзляков/РГ
Коллектив "Вести-Волгоград" получил награду за лучшую информационную программу для городов-миллионников. Фото: Роман Мерзляков/РГ

В Волгограде состоялся финал всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион". Поступило более 500 работ, из которых взяли на рассмотрение 453. Состязались 126 телекомпаний из 70 городов России. Если по профессионализму региональный смотр не уступает федеральному, то по разнообразию, пожалуй, и превосходит. Финалисты определились в октябре. На каждого бронзового "Орфея" работы скульптора Эрнста Неизвестного претендовали по три человека или авторских коллектива. При таком уровне конкуренции попасть на очный финал - уже успех. Это значит, что ты уже играешь в высшей лиге. А остальное - тонкости. Как итог - из Волгограда по разным регионам разъехалось 6,5 килограмма бронзы.

Фото: Предоставлено телеканалом "Пятница"
За счет чего телеканал "Пятница" получил 12 премий ТЭФИ

- Он тяжелый, - лучший ведущий информационной программы Денис Елаховский из Москвы качает в руке "Орфея". - Я несколько раз пытался его выиграть, но не в этой номинации. Для нашего канала это третья статуэтка. И всякий раз выигравшая программа закрывалась. Посмотрим, как будет на этот раз.

Журналисты старались удивить жюри и социальными акциями, и развлекательными форматами, и свежестью подачи информационных сообщений. Так, одним из победителей стала редакция "Новостей 11 канала" из уральского городка Полевской. В своих выпусках они помогали землякам искать самые дешевые продукты питания в магазинах.

- Мне начальник сказал: если ты не привезешь бронзового мужика, с понедельника ищи новую работу. Спасибо жюри, что сохранили для меня любимое дело, - радуется лучший интервьюер Татьяна Элькина из Санкт-Петербурга.

Без призов не остались и хозяева: "Точка на карте. Дубовский район" признана самой успешной развлекательной программой, а "Вести-Волгоград" - лучшей информационной для городов-миллионников. Важной составляющей "ТЭФИ" стала образовательная программа. Федеральные звезды подсказывали, как сделать свои сюжеты интереснее.

Фото: kinopoisk.ru
"Смешарики" и Анна Михалкова стали лауреатами "ТЭФИ-KIDS"

- Есть элементарные технологии. Можно прочитать, как правильно плавать. Но, если нас не бросить в воду, мы не поплывем. Первое правило: нужно включить эмоции, чтобы привлечь внимание, - говорит Кирилл Набутов, опираясь на стул. - Если у вас самое интересное будет на 13-й и 25-й минутах, до них никто не досмотрит. 80 процентов информации люди получают глазами. Мы включаем эмоции для глаз. И первый же план решает все. Нужно обязательно найти максимально интересный по картинке план. Нужно цепляться за все, что может быть интересно зрителю.

А телеведущая Мария Ситтель просто вспомнила, как сама начинала на региональном ТВ:

- В Пензе у нас не было телесуфлера, хорошего света, стилиста. Я сидела в кадре в белом пиджаке и блузке с жабо. Когда я попала на стажировку на центральный канал, меня умыли, одели, причесали. Регионалы могут быть чуть ярче в своем образе, чем федеральные ведущие.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Национальная телевизионная премия "ТЭФИ"
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