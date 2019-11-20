Врач из Севастополя спасла девочку от смерти на конкурсе красоты

Хирург севастопольской горбольницы №1 Лиля Байрамова спасла девочку-подростка, у которой остановилось сердце в результате падения со сцены. Инцидент произошел при подготовке к местному конкурсу красоты, куда Байрамова была приглашена в качестве гостя.

О поступке девушки в соцсети рассказал очевидец происшествия.

"Девочка 13 лет упала и ударилась головой, у нее остановилось сердце", - сообщил Андрей Гефтман. - Лиля Байрамова не растерялась и провела реанимационные манипуляции, благодаря чему сердце начало биться. Вот так врачи спасают жизни не только на работе, но и на отдыхе. Подростка на "скорой" отвезли в больницу.

Пользователи соцсети называют поступок молодого врача подвигом и считают, что она не случайный человек в профессии. Байрамова поблагодарила их за теплые отзывы и пожелала здоровья.

Справка "РГ"

26-летняя Лиля Байрамова родом из Симферополя, в 2016 году окончила Медицинскую академию имени С.И. Георгиевского Крымского федерального университета.