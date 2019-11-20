Челябинский главврач решил устроить личную жизнь своих сотрудниц

Главный врач детской поликлиники №8 Челябинска вызвал горячий отклик в соцсетях, решив позаботиться о личной жизни своих сотрудниц. Для этого он разослал письма с предложением провести своеобразную "ярмарку женихов" в несколько челябинских организаций, в том числе и в филиал Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Как пояснил "РГ" сам главврач Антон Рыжий, в поликлинике не планировали предавать огласке свою инициативу - это произошло случайно. Однако большинство отзывов в соцсетях говорят о полезности начинания.

В письме на имя начальника филиала Военно-воздушной академии главврач предложил отобрать "оригинальных, перспективных и самое главное желающих создать семью" для проведения совместного мероприятия по типу "клуба знатоков" или "мозгобойни", где военнослужащие учебно-научного центра могли бы познакомиться с врачами и медсестрами поликлиники. И пояснил, что во вверенном ему учреждении большое внимание уделяется работе с коллективом, который преимущественно состоит из молодых незамужних женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

"По нашим наблюдениям, замужние дамы с благополучным семейным климатом являются самыми классными врачами и медицинскими сестрами", - заявил о проблеме главврач и предложил решить ее общими усилиями.

Однако где-то произошла утечка информации, и письмо попало в интернет. Сначала его приняли за "утку", однако нашлись и те, кто начал горячо обсуждать необычную инициативу.

Мнения разделились. Одни сочли необходимым предупредить, что скоро поликлиника останется без персонала - "врачей и так не хватает и тех, кто есть, развезут по гарнизонам". Кое-кто из мужчин не без нотки ревности сообщил о своей готовности принять участие в таком мероприятии и поинтересовался, почему это в детской поликлинике предпочли позвать именно военных.

Другие одобрили инициативу, как возрождение добрых пусть и позабытых уже традиций. Ведь раньше курсантов всегда приглашали на дискотеки в традиционно женские педагогические и медицинские институты. Там молодые люди знакомились и к моменту выпуска многие создавали семьи.

- Я стараюсь профессионально работать с коллективом, а для этого нужно знать его насущные проблемы, чаяния и болевые точки, - рассказал "РГ" Антон Рыжий. - У наших врачей и медсестер работа отнимает очень много времени. От этого страдает личная жизнь. Для меня, как отца пятерых детей, эта ситуация показалась ненормальной. И я на общем собрании коллектива предложил воспользоваться опытом прежних времен, организовать что-то вроде вечеров знакомств. Персонал идею одобрил и доработал, предложив проводить такие мероприятие в форме интеллектуальных игр, где сразу становится понятно, кто сидит с тобой за одним столом.

По словам главврача, приглашения он разослал не только военным штурманам, но и еще в несколько организаций, которые он во избежание преждевременной огласки не назвал. Главным критериями, которым руководствовался при их выборе - надежность и финансовый достаток претендентов, возможность содержать семью, не перекладывая эту ношу на женские плечи.

- Ответы, правда, пока в неофициальном порядке, уже поступили, и я надеюсь, что все у нас получится, и мероприятие состоится, - пояснил главврач. - Если, конечно, этому не помешает произошедшая "утечка" и вызванное ей пристальное внимание.

Впрочем, в челябинском минздраве инициативному главврачу мешать не собираются. "Серьезно к этому относиться, конечно, не стоит, но подход креативный, - прокомментировали начинание в пресс-службе ведомства. - График у медперсонала действительно очень напряженный, поэтому надеемся, что идея главврача поможет в решении вопроса с личной жизнью".

Кстати

Главврач челябинской поликлиники №8 уже не раз привлекал к себе внимание нестандартными решениями. Не так давно он приобрел для дежурных педиатров велосипеды, в этом году пополнил транспортных парк четырьмя электросамокатами, которые пользуются у медперсонала очень большим спросом. К весне в поликлинике приняли решение довести количество этих транспортных средств до десяти.