Новости

В Воронеже двое строителей погибли под кирпичным обвалом 15:27
Путин назвал причину распада СССР 15:23
Дело об убийстве аспирантки историком Соколовым передали в Москву 15:23
Леонид Слуцкий оценил призывы Эстонии "вернуть" ей территории 15:19
В Крыму оценили требование Киева возместить убытки за порты 15:15
Каток на ВДНХ откроется в пятницу 15:12
Путин назвал Зеленского искренним человеком 15:10
Роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS: появился официальный снимок 15:03
Челябинский главврач решил устроить личную жизнь своих сотрудниц 15:00
"Спартак" отказался от участия в чемпионате России по мини-футболу 14:59
Процент женщин и меньшинств среди режиссеров сериалов побил рекорд 14:55
В Дагестане экс-чиновника будут судить за вымогательство 680 млн рублей 14:47
Посольство подтвердило гибель гражданина Беларуси в Смоленской области 14:44
Путин напомнил о демократических институтах в России 14:44
В "золоте дураков" нашли существо возрастом 185 миллионов лет 14:41
Путин сравнил отказ от газовой энергетики с возвращением в пещеры 14:27
Вице-премьер Акимов предложил обновить электрички за счет средств ФНБ 14:26
В Австрии задержали шантажистов бывшего вице-канцлера Штрахе 14:26
В Заполярье при строительстве кладбища погибли двое рабочих 14:25
Экс-главу Элисты взяли под стражу 14:15
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда 14:00
Половина голландцев за эвтаназию для тех, кто "устал жить" 13:51
Медведев изменил регламент законопроектной деятельности кабмина 13:51
Видеотрансляция: Владимир Путин выступает на форуме "Россия зовет!" 13:47
В Кремле допустили возможность запуска "Силы Сибири" в режиме телемоста 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Челябинский главврач решил устроить личную жизнь своих сотрудниц

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главный врач детской поликлиники №8 Челябинска вызвал горячий отклик в соцсетях, решив позаботиться о личной жизни своих сотрудниц. Для этого он разослал письма с предложением провести своеобразную "ярмарку женихов" в несколько челябинских организаций, в том числе и в филиал Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина. Как пояснил "РГ" сам главврач Антон Рыжий, в поликлинике не планировали предавать огласке свою инициативу - это произошло случайно. Однако большинство отзывов в соцсетях говорят о полезности начинания.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
Врач из Севастополя спасла девочку от смерти на конкурсе красоты

В письме на имя начальника филиала Военно-воздушной академии главврач предложил отобрать "оригинальных, перспективных и самое главное желающих создать семью" для проведения совместного мероприятия по типу "клуба знатоков" или "мозгобойни", где военнослужащие учебно-научного центра могли бы познакомиться с врачами и медсестрами поликлиники. И пояснил, что во вверенном ему учреждении большое внимание уделяется работе с коллективом, который преимущественно состоит из молодых незамужних женщин в возрасте от 20 до 40 лет.

"По нашим наблюдениям, замужние дамы с благополучным семейным климатом являются самыми классными врачами и медицинскими сестрами", - заявил о проблеме главврач и предложил решить ее общими усилиями.

Однако где-то произошла утечка информации, и письмо попало в интернет. Сначала его приняли за "утку", однако нашлись и те, кто начал горячо обсуждать необычную инициативу.

Мнения разделились. Одни сочли необходимым предупредить, что скоро поликлиника останется без персонала - "врачей и так не хватает и тех, кто есть, развезут по гарнизонам". Кое-кто из мужчин не без нотки ревности сообщил о своей готовности принять участие в таком мероприятии и поинтересовался, почему это в детской поликлинике предпочли позвать именно военных.

На Сахалине жалобы пациентов в больницах выслушает видеокамера

Другие одобрили инициативу, как возрождение добрых пусть и позабытых уже традиций. Ведь раньше курсантов всегда приглашали на дискотеки в традиционно женские педагогические и медицинские институты. Там молодые люди знакомились и к моменту выпуска многие создавали семьи.

- Я стараюсь профессионально работать с коллективом, а для этого нужно знать его насущные проблемы, чаяния и болевые точки, - рассказал "РГ" Антон Рыжий. - У наших врачей и медсестер работа отнимает очень много времени. От этого страдает личная жизнь. Для меня, как отца пятерых детей, эта ситуация показалась ненормальной. И я на общем собрании коллектива предложил воспользоваться опытом прежних времен, организовать что-то вроде вечеров знакомств. Персонал идею одобрил и доработал, предложив проводить такие мероприятие в форме интеллектуальных игр, где сразу становится понятно, кто сидит с тобой за одним столом.

По словам главврача, приглашения он разослал не только военным штурманам, но и еще в несколько организаций, которые он во избежание преждевременной огласки не назвал. Главным критериями, которым руководствовался при их выборе - надежность и финансовый достаток претендентов, возможность содержать семью, не перекладывая эту ношу на женские плечи.

В Прикамье научились ставить детям протезы слуховых косточек

- Ответы, правда, пока в неофициальном порядке, уже поступили, и я надеюсь, что все у нас получится, и мероприятие состоится, - пояснил главврач. - Если, конечно, этому не помешает произошедшая "утечка" и вызванное ей пристальное внимание.

Впрочем, в челябинском минздраве инициативному главврачу мешать не собираются. "Серьезно к этому относиться, конечно, не стоит, но подход креативный, - прокомментировали начинание в пресс-службе ведомства. - График у медперсонала действительно очень напряженный, поэтому надеемся, что идея главврача поможет в решении вопроса с личной жизнью".

Кстати

Главврач челябинской  поликлиники №8 уже не раз привлекал к себе внимание нестандартными решениями. Не так давно он приобрел для дежурных педиатров велосипеды, в этом году пополнил транспортных парк четырьмя электросамокатами, которые пользуются у медперсонала очень большим спросом. К весне в поликлинике приняли решение довести количество этих транспортных средств до десяти.

Общество Семья и дети Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни
Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время