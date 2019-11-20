Чтобы получить кредит, сегодня даже ходить никуда не надо, достаточно нажать пару кнопок на смартфоне. Люди активно этим пользуются, при этом, по данным уполномоченных по правам человека, для более чем 850 тысяч заемщиков долговая нагрузка становится непосильной ношей.

Вот несколько примеров. Александр взял в банке 600 тысяч рублей на лечение мамы, больной раком. Через несколько дней после похорон попал в аварию, стал инвалидом III группы. Молодая мамочка выступила поручителем на 10 миллионов рублей: родители купили дорогой дом, а мужу понадобились деньги на развитие бизнеса. Беременная третьим, она шарахалась от каждого звонка. Пенсионерка Людмила Ивановна начала строить дом, но ее супруг неудачно упал и сломал ребра, а в феврале случился пожар. Жилье восстанавливали всем миром, тем временем сосед предъявил иск за испорченную крышу. Пенсионеры должны каждый месяц выплачивать 29 тысяч рублей за кредит и 13 тысяч - за ущерб.

- На приемах только и слышишь: "Не представляю, как жить. Я в глубокой долговой яме". Страх, отчаяние - вот что испытывают должники, попавшие в трудную ситуацию. При этом они остаются один на один со своей проблемой, - комментирует Маргарита Павлова, экс-омбудсмен Челябинской области, а ныне член комитета по социальной политике Совета Федерации. - Гражданин может объявить себя банкротом, но многие боятся этого слова, не верят в благополучный исход, а кто-то вообще не знает, что это за процедура. Мы решили взять трех героев и на их примере рассказать о способах выхода из финансового тупика.

В 2018 году в Челябинской области инициировали проект "Банкротство в подарок". Его автор - эксперт Вячеслав Курилин. Троим потенциальным банкротам предоставили юриста и внесли обязательные платежи - около 40 тысяч рублей. Взамен они согласились честно рассказать свои истории в документальном фильме. Кого-то подвела излишняя самонадеянность, неумение планировать бюджет, а иногда и советы лжеюристов: ничего не будет, ведь у тебя трое детей и маткапитал вложен в жилье.

Тремя должниками проект не ограничился: всем обратившимся к уполномоченному помогли консультацией. Девятерым заемщикам реструктурировали долги, 12 семей спасли от выселения. В одной из них было пятеро детей! А в другой - 17-летняя девочка, которая за полгода до окончания школы потеряла маму и осталась с ипотекой на руках и дедушкой и бабушкой - инвалидами. В итоге правозащитное начинание вылилось в создание антикризисного центра "Советник", где с августа 2019 года всем отчаявшимся бесплатно помогают начать новую жизнь.

А вот свердловского омбудсмена больше беспокоят не банки - они от обращений не отмахиваются, а кредитно-потребительские кооперативы (КПК). По факту это финансовые пирамиды.

- Мы получили уже 190 заявлений, в некоторых до 200 подписей. Жители Среднего Урала вложили в КПК более миллиарда рублей и все еще надеются их вернуть, но я не вижу доброй воли правоохранителей: уголовные дела возбуждают долго и с трудом, на первое обращение пострадавших следует отказ. Основание - это гражданско-правовые отношения, - рассказала Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в регионе. - Пайщики обижаются даже не на тех, кто их обманул, а на власть, допустившую беспредел.

По словам омбудсмена, кредитно-потребительский кооператив "Золотой век" действует не только в Свердловской области, на "Уральский фонд сбережения" жалобы поступают в том числе от тюменцев и югорчан. Три аффилированные организации - кооперативы "Первый", "Первый Уральский", "Первый Северный" - работали в связке на территории всего УрФО. Несмотря на то что Центробанк подал иск о банкротстве "Первого Уральского", его офисы по-прежнему открыты, деньги принимают, организаторы на свободе. Татьяна Мерзлякова предлагает более серьезно контролировать КПК и страховать риски пайщиков аналогично вкладам.

И полиция, и Центробанк, и министерство соцполитики активно занимаются финансовым просвещением, но все равно среди обманутых много пенсионеров. Люди не воспринимают знания, в данный момент для них неактуальные. А предугадать все кочки, на которых споткнется сирота или бабушка, невозможно. И даже вполне грамотные работающие граждане попадаются на удочку, когда находятся в душевном смятении. Пока не изменится позиция "сами виноваты, надо смотреть, что подписываете", проблему не искоренить, уверены правозащитники. Выход один - неотвратимость наказания, тогда мошенники не будут вести себя так нагло.

- Действительно, деятельность финансовых пирамид вызывает широкий общественный резонанс, - соглашается Дмитрий Мизев, врио заместителя начальника управления экономической безопасности ГУВД по Свердловской области. - В нашем регионе за два года от КПК пострадало 1200 человек. Ущерб превысил 100 миллионов рублей. В 2019 году возбуждено 7 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителей кооперативов. Проблема в том, что они формально первые 1-3 года хоть какие-то копейки выплачивают и люди к нам не обращаются.

Заметим, с каждым годом финансовые преступления становятся все более "интеллектуальными". К примеру, к Сергею Миневцеву, уполномоченному по правам человека в Тюменской области, пришел местный житель и попросил проверить, кто от его имени подал в суд в Минске и выиграл 100 миллионов рублей. Скромный дизайнер таких сумм от роду в руках не держал. Оказалось, на него по поддельной доверенности оформили электронную цифровую подпись где-то в Калуге и заключили договор займа. Судебный процесс, конечно, приостановили, но с развитием IT-сферы каждый из нас рискует оказаться в похожей ситуации.

- Основная ответственность за финансовую безопасность граждан лежит на МВД. За 10 месяцев на Ямале зарегистрировано 1115 случаев мошенничества, из них с использованием мобильного Интернета - 891. При этом преступники находятся за пределами полуострова. Профилактика ведется, но действенных инструментов, чтобы пресечь такие аферы, нет. Надо выработать единый подход на разных уровнях, вплоть до внесения изменений в законодательство, если переходим на "цифру", - считает Анатолий Сак, уполномоченный по правам человека в ЯНАО.