Вот несколько примеров. Александр взял в банке 600 тысяч рублей на лечение мамы, больной раком. Через несколько дней после похорон попал в аварию, стал инвалидом III группы. Молодая мамочка выступила поручителем на 10 миллионов рублей: родители купили дорогой дом, а мужу понадобились деньги на развитие бизнеса. Беременная третьим, она шарахалась от каждого звонка. Пенсионерка Людмила Ивановна начала строить дом, но ее супруг неудачно упал и сломал ребра, а в феврале случился пожар. Жилье восстанавливали всем миром, тем временем сосед предъявил иск за испорченную крышу. Пенсионеры должны каждый месяц выплачивать 29 тысяч рублей за кредит и 13 тысяч - за ущерб.
- На приемах только и слышишь: "Не представляю, как жить. Я в глубокой долговой яме". Страх, отчаяние - вот что испытывают должники, попавшие в трудную ситуацию. При этом они остаются один на один со своей проблемой, - комментирует Маргарита Павлова, экс-омбудсмен Челябинской области, а ныне член комитета по социальной политике Совета Федерации. - Гражданин может объявить себя банкротом, но многие боятся этого слова, не верят в благополучный исход, а кто-то вообще не знает, что это за процедура. Мы решили взять трех героев и на их примере рассказать о способах выхода из финансового тупика.
В 2018 году в Челябинской области инициировали проект "Банкротство в подарок". Его автор - эксперт Вячеслав Курилин. Троим потенциальным банкротам предоставили юриста и внесли обязательные платежи - около 40 тысяч рублей. Взамен они согласились честно рассказать свои истории в документальном фильме. Кого-то подвела излишняя самонадеянность, неумение планировать бюджет, а иногда и советы лжеюристов: ничего не будет, ведь у тебя трое детей и маткапитал вложен в жилье.
Тремя должниками проект не ограничился: всем обратившимся к уполномоченному помогли консультацией. Девятерым заемщикам реструктурировали долги, 12 семей спасли от выселения. В одной из них было пятеро детей! А в другой - 17-летняя девочка, которая за полгода до окончания школы потеряла маму и осталась с ипотекой на руках и дедушкой и бабушкой - инвалидами. В итоге правозащитное начинание вылилось в создание антикризисного центра "Советник", где с августа 2019 года всем отчаявшимся бесплатно помогают начать новую жизнь.
А вот свердловского омбудсмена больше беспокоят не банки - они от обращений не отмахиваются, а кредитно-потребительские кооперативы (КПК). По факту это финансовые пирамиды.
- Мы получили уже 190 заявлений, в некоторых до 200 подписей. Жители Среднего Урала вложили в КПК более миллиарда рублей и все еще надеются их вернуть, но я не вижу доброй воли правоохранителей: уголовные дела возбуждают долго и с трудом, на первое обращение пострадавших следует отказ. Основание - это гражданско-правовые отношения, - рассказала Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в регионе. - Пайщики обижаются даже не на тех, кто их обманул, а на власть, допустившую беспредел.
По словам омбудсмена, кредитно-потребительский кооператив "Золотой век" действует не только в Свердловской области, на "Уральский фонд сбережения" жалобы поступают в том числе от тюменцев и югорчан. Три аффилированные организации - кооперативы "Первый", "Первый Уральский", "Первый Северный" - работали в связке на территории всего УрФО. Несмотря на то что Центробанк подал иск о банкротстве "Первого Уральского", его офисы по-прежнему открыты, деньги принимают, организаторы на свободе. Татьяна Мерзлякова предлагает более серьезно контролировать КПК и страховать риски пайщиков аналогично вкладам.
И полиция, и Центробанк, и министерство соцполитики активно занимаются финансовым просвещением, но все равно среди обманутых много пенсионеров. Люди не воспринимают знания, в данный момент для них неактуальные. А предугадать все кочки, на которых споткнется сирота или бабушка, невозможно. И даже вполне грамотные работающие граждане попадаются на удочку, когда находятся в душевном смятении. Пока не изменится позиция "сами виноваты, надо смотреть, что подписываете", проблему не искоренить, уверены правозащитники. Выход один - неотвратимость наказания, тогда мошенники не будут вести себя так нагло.
- Действительно, деятельность финансовых пирамид вызывает широкий общественный резонанс, - соглашается Дмитрий Мизев, врио заместителя начальника управления экономической безопасности ГУВД по Свердловской области. - В нашем регионе за два года от КПК пострадало 1200 человек. Ущерб превысил 100 миллионов рублей. В 2019 году возбуждено 7 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителей кооперативов. Проблема в том, что они формально первые 1-3 года хоть какие-то копейки выплачивают и люди к нам не обращаются.
Заметим, с каждым годом финансовые преступления становятся все более "интеллектуальными". К примеру, к Сергею Миневцеву, уполномоченному по правам человека в Тюменской области, пришел местный житель и попросил проверить, кто от его имени подал в суд в Минске и выиграл 100 миллионов рублей. Скромный дизайнер таких сумм от роду в руках не держал. Оказалось, на него по поддельной доверенности оформили электронную цифровую подпись где-то в Калуге и заключили договор займа. Судебный процесс, конечно, приостановили, но с развитием IT-сферы каждый из нас рискует оказаться в похожей ситуации.
- Основная ответственность за финансовую безопасность граждан лежит на МВД. За 10 месяцев на Ямале зарегистрировано 1115 случаев мошенничества, из них с использованием мобильного Интернета - 891. При этом преступники находятся за пределами полуострова. Профилактика ведется, но действенных инструментов, чтобы пресечь такие аферы, нет. Надо выработать единый подход на разных уровнях, вплоть до внесения изменений в законодательство, если переходим на "цифру", - считает Анатолий Сак, уполномоченный по правам человека в ЯНАО.