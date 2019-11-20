На Урале придумали способ создания нейропрофиля человека

Ученые Уральского научно-образовательного центра разработают нейросмарт-платформу, которая будет собирать данные о человеке.

Методика позволит фиксировать цифровой след, на основе которого можно сформировать персональный нейропрофиль.

"Нейросмарт станет базой данных с ограниченным доступом, которая будет собирать информацию из открытых источников", - рассказала ТАСС директор Уральского гуманитарного института УрФУ Эльвира Сыманюк.

Помимо открытых источников информация может поступать и от конкретных лиц, если таковые, конечно, ее предоставят. Эта база данных, как полагают разработчики, заинтересует, например, медицинские компании