Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.

По информации пресс-службы ведомства, седьмого февраля Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приговорил ее к 400 часам обязательных работ за покупку наркотиков без цели сбыта: фигурантку вместе с подругой задержали с поличным, когда они пытались найти "закладку" с запрещенным веществом.

"Осужденной выдали предписание на уборку Широкореченского кладбища, но она прогуливала работу, по месту жительства не появлялась и не отвечала на звонки инспектора. В итоге в ноябре ее объявили в федеральный розыск", - объяснил начальник пресс-службы ГУ ФСИН области Александр Левченко.

Специалисты системы исполнения наказаний мониторили активность девушки в интернете и выяснили, что она хочет стать моделью. Сотрудники отдела розыска написали ей якобы от лица представителей модельного агентства и предложили пробную фотосессию.

Нарушительница закона отозвалась на такое заманчивое предложение, к назначенной дате съемки сделала макияж, приоделась и явилась в студию, где ее ждали представители управления ГУ ФСИН.

Девушку доставили в отдел полиции по месту задержания, а затем в суд. Теперь несостоявшуюся модель на два месяца лишат свободы.