Общая протяженность почтовых маршрутов по зимним автодорогам Среднего Урала превышает 1400 километров. Сократят ли это расстояние безналичные платежи и электронные заказные письма, рассказал директор уральского макрорегиона Почты России Дмитрий Киселев.

По словам Дмитрия Киселева, 80 человек из ста получают корреспонденцию с помощью простой электронной подписи через смс-пароль. Фото: Борис Ярков/РГ

Дмитрий Николаевич, 1 октября Почта России из ФГБУ превратилась в акционерное общество. Каких перемен ждать?

Дмитрий Киселев: Изменилась правовая форма, что позволит предприятию стать более маневренным в принятии стратегических решений и, значит, более конкурентоспособным. При этом Почта России - акционерное общество со стопроцентным государственным участием. Одна из наших основных задач - за счет повышения эффективности работы направлять средства на реализацию социальной функции.

В чем выражается эта маневренность?

Дмитрий Киселев: Раньше любая сделка должна была пройти процедуру согласования с Минкомсвязи, Минкомимуществом. Среднее время оформления и согласования занимало 4-5 месяцев. Сейчас процесс пойдет гораздо быстрее.

На ваш взгляд, какова главная проблема Почты России?

Дмитрий Киселев: Из 913 отделений почтовой связи (ОПС) в нашем регионе свыше трети - убыточные. Большинство из них сельские - 275 из 319-ти. Но радует, что число убыточных ОПС не растет, а снижается: по сравнению с 2017 годом таких стало меньше на 35 процентов. Мы оптимизировали расходы, увеличили производительность труда и доходы. За счет чего? В первую очередь за счет роста объемов ускоренной почты (плюс 37 процентов), посылочного обмена (плюс пять). Кроме того, почти на 70 процентов увеличился международный трафик входящих почтовых отправлений.

За счет чего развивается посылочный бизнес?

Дмитрий Киселев: Предлагаем новые логистические услуги и сервисы для электронной коммерции: прием, хранение, доставку и так далее. В общем, идем путем сквозной интеграции с бизнесом. За счет работы так называемых "почтовых имплантов" в "Озоне", "Сима-ленде" сокращается обработка заказов. Есть такой термин фулфилмент - это комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки. Интернет-магазины нередко передают такие услуги на аутсорсинг. Частота передачи подобных заказов Почте России уже увеличилась в шесть раз.

В чем удобство цифровых сервисов для бизнеса?

Дмитрий Киселев: Это уход от бумаги, онлайн-заключение договоров. Причем никого в этом уже не надо убеждать - "Личным кабинетом" Почты России пользуются 50 тысяч компаний. Можно быстро заполнить накладные, увидеть адреса и так далее. Радует, что нет оттока клиентов, в том числе юрлиц.

Наоборот, растет число уральцев, которые за несколько секунд отправляют посылки, оформленные и оплаченные онлайн на сайте. В этом году стартовал совместный проект Почты России и управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области по отправке электронных заказных писем. В ближайшее время такие письма начнут поступать свердловчанам также от региональных управлений Росреестра и автодорог.

Цифровые технологии как-то не вяжутся с почтальонами "советского образца". Удалось решить кадровую проблему?

Дмитрий Киселев: Сейчас у нас сильный менеджмент. Нам удалось привлечь отличных управленцев и из ретейла, и из телекома, и из банковского сектора. Именно поэтому мы так уверенно осваиваем все новое. Но и персонал в отделениях меняется, в последнее время к нам чаще приходят молодые мужчины, которые хорошо разбираются в новых технологиях. Тестирование они проходят легко. Например, в Екатеринбурге уже 40 процентов отделений укомплектованы кадрами на сто процентов. На селе, конечно, ситуация может отличаться: если оператор ушел, очень трудно найти замену. Ведь теперь нам требуются люди, владеющие компьютером и, например, мобильной кассой на основе смартфона.

В Екатеринбурге уже 40 процентов почтовых отделений укомплектованы кадрами на сто процентов

Сколько зарабатывают рядовые почтальоны?

Дмитрий Киселев: Средняя зарплата почтальона в городском отделении - 17 655 рублей, в сельской местности - чуть более 14 тысяч. Оплата труда составляет 60-65 процентов всех наших затрат. Поэтому Почта России не может всем разом поднять зарплату. Но мы стараемся заинтересовывать сотрудников. От продажи сопутствующих товаров операторы получают проценты. Вы, полагаю, заметили, что стеллажи с бытовой химией, печеньем, минералкой, шоколадом (у нас даже есть свой фирменный шоколад "Почтовый") установлены во многих отделениях. К тому же наши сотрудники могут получать премии за допуслуги, например, в качестве агента "Почта Банка".

Но ведь непросто освоить еще и эту квалификацию…

Дмитрий Киселев: Четыре основные услуги несложные: открытие лицевого счета, заявка на получение кредита, перевод пенсии, выдача карты. Операторы справляются.

А как же подписка и реализация печатных изданий? Получается, ваша традиционная профильная деятельность уже не в приоритете?

Дмитрий Киселев: Подпиской и продажей газет и журналов занимаемся по-прежнему. За первое полугодие 2019 года в отделениях связи реализовано полмиллиона печатных изданий, еще 6,1 миллиона почтальоны доставили свердловчанам на дом по подписке. Самыми читающими районами области стали Алапаевский, Нижнетагильский, Камышловский, Ирбитский. И, конечно, исторически особо грамотный и активный Екатеринбург.

Среди регионов, где с 1 ноября Почта России подняла зарплату сотрудникам на 20 процентов, есть Курганская, Челябинская область, ЯНАО. Почему нет Югры, Тюменской и Свердловской областей?

Дмитрий Киселев: В первый этап повышения (с 1 мая 2019 года) сотрудники почтовых отделений УрФО не попали. Более 7 тысяч челябинцев, курганцев и жителей ЯНАО вошли во второй этап - с 1 ноября. Свердловские почтовики , как и их коллеги в ХМАО, увидят повышение зарплаты в мае будущего года. Доплаты в Свердловском филиале получат свыше 4 тысяч работников из 843 отделений. А в Тюменской области зарплату повысят с 1 ноября 2020 года.

Кстати

По итогам 9 месяцев 2019 года каждое третье международное отправление, поступившее в Уральский регион, адресовано жителям Свердловской области. В тройку лидеров по объемам международной почты входят Свердловская (33 процента всего объема) и Челябинская (24 процента) области, Югра (18 процентов). Свердловчане в январе-сентябре 2019-го получили в отделениях почтовой связи 6,4 миллиона заграничных посылок.