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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

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Регионы УрФО договорились помогать другу другу
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 263(8021)
Губернаторы Уральского федерального округа по инициативе полпреда президента Николая Цуканова подписали восемь планов реализации соглашений о межрегиональном сотрудничестве и соглашение о межбюджетном трансферте.

- Цель предстоящей работы заключается в необходимости сокращения межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, а также усиления межрегионального сотрудничества, - объяснили "РГ" в полпредстве.

Входящие в состав УрФО регионы очень разные: это касается и природных ресурсов, и географического положения, и человеческого капитала. Где-то есть города-агломерации с промышленными гигантами, где-то нет. Благодаря соглашениям тем, кто не может похвастаться внушительным "стартовым капиталом", помогут более успешные соседи, которые в ответ получат доступ к новым рынкам, услугам и инфраструктуре.

Укреплять кооперационные связи между субъектами УрФО начали еще весной: в марте региональные правительства актуализировали действующие соглашения о социально-экономическом взаимодействии и разработали планы их реализации.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Благодаря этим документам, в середине года ЯНАО заложил в своем бюджете 350 миллионов рублей на совместный ремонт и реконструкцию объектов социального значения в Курганской области. Курган в свою очередь обязался ежегодно оказывать высококвалифицированную помощь минимум 200 жителям автономного округа в центре восстановительной травматологии и ортопедии им. Илизарова, а специалисты центра будут проводить и выездные консультации на Ямале.

Позавчера дорожные карты будущих совместных проектов подписали Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Тюменская область согласилась софинансировать строительство и модернизацию очистных сооружений в Курганской области - речь идет о 460 миллионах рублей.

С челябинцами тюменцы договорились о поставках сельскохозяйственной продукции, в том числе племенной, семян сельскохозяйственных культур и проведении ярмарок.

Югра прорабатывает с Челябинском вопросы авиасообщения между Сургутом и столицей Южного Урала - в планах запустить два рейса в неделю при условии 50-процентного софинансирования. Учреждения соцобслуживания в Кургане, согласно планам, будут принимать детей-сирот из Югры.

Свердловская и Курганская области хотят объединиться для совместного строительства завода по производству стеклотары.

- Разрабатывается комплекс мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух между Южным и Средним Уралом в отношении городов Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил. Кроме того, выстраиваются связи и наращиваются объемы поставок товарной продукции и рыбопосадочного материала между рыбохозяйственными предприятиями регионов, сельскохозяйственной продукции, - добавляют в полпредстве.

Формальности по актуализации, разработке и подписанию планов должны завершиться уже в декабре.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО
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