Челябинский парк автомобилей неотложной помощи, созданной для снижения нагрузки на "скорую", пополнился 12 новенькими автомобилями марки Datsun. Как сообщили в городской администрации, их покупка обошлась городу в сумму более семи миллионов рублей.

- Сегодня служба неотложной помощи есть практически в каждом медицинском учреждении. В ней работают сотрудники поликлинических отделений, выезжая на вызовы, которые не сопряжены с угрозой жизни и здоровью челябинцев, - пояснила глава Челябинска Наталья Котова. - Автопарк службы, конечно, устарел, возраст некоторых машин достиг десяти лет, они ломались, время поездки к пациенту увеличивалось. Надеемся, иномарки помогут решить эту проблему.

"Японцы" заменят на линии старенькие ВАЗы. Всего службы неотложной помощи муниципальных учреждений обслуживают 24 автомобиля. Таким образом, обновлена половина автопарка. Вторую половину власти обещают заменить в будущем году. Новые машины уже распределены по всем районам города.