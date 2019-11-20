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20.11.2019 06:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

"Неотложки" пересадили на иномарки

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Неделя - Урал № 262(8020)
Челябинский парк автомобилей неотложной помощи, созданной для снижения нагрузки на "скорую", пополнился 12 новенькими автомобилями марки Datsun. Как сообщили в городской администрации, их покупка обошлась городу в сумму более семи миллионов рублей.
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска В Челябинске обновили половину автопарка службы неотложной помощи. Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
В Челябинске обновили половину автопарка службы неотложной помощи. Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

- Сегодня служба неотложной помощи есть практически в каждом медицинском учреждении. В ней работают сотрудники поликлинических отделений, выезжая на вызовы, которые не сопряжены с угрозой жизни и здоровью челябинцев, - пояснила глава Челябинска Наталья Котова. - Автопарк службы, конечно, устарел, возраст некоторых машин достиг десяти лет, они ломались, время поездки к пациенту увеличивалось. Надеемся, иномарки помогут решить эту проблему.

Костромскую больницу обвинили в дефиците бригад "неотложки"

"Японцы" заменят на линии старенькие ВАЗы. Всего службы неотложной помощи муниципальных учреждений обслуживают 24 автомобиля. Таким образом, обновлена половина автопарка. Вторую половину власти обещают заменить в будущем году. Новые машины уже распределены по всем районам города.

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