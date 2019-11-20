В Екатеринбурге выдали первую в России ипотеку по рекордно низкой ставке - 3,4% годовых: счастливыми обладателями самого дешевого жилищного кредита стала семья с двумя детьми, мама - домохозяйка, папа - сотрудник одной из крупных торговых сетей. В ипотеку они взяли двухкомнатную квартиру в новом жилом комплексе.

- Это событие состоялось благодаря плодотворному сотрудничеству и активной позиции каждого, кто принимал участие в сделке, начиная с консультации клиента по объекту и заканчивая подписанием кредитного договора. Поздравляю наших клиентов с таким удачным выбором квартиры! - отметил управляющий Свердловским отделением банка Михаил Кисель.

Низкая ставка - результат действия программы "Ипотека с господдержкой для семей с детьми". Эта федеральная программа действует в стране уже два года: семьи, в которых после 1 января 2018 года родились второй и последующие дети, могут претендовать на жилищный кредит по льготной ставке 6 процентов. Разницу между обычной и сниженной ставкой кредитной организации компенсирует государство. Этой осенью банк пошел дальше и снизил годовой процент до 3,4: финансовая структура обслуживает эскроу-счета застройщика и сама участвует в проектном финансировании возводимых объектов. В будущем банк планирует еще сильнее уменьшить ставку.

Отметим, ипотечные ставки снижают многие банки, сегодня это уже можно назвать тенденцией на рынке недвижимости. Еще в октябре вице-премьер правительства Виталий Мутко сообщал, что годовые проценты за жилищные кредиты снизились до значений, заложенных в национальном проекте "Жилье и городская среда". Целевые показатели по ипотеке на 2019 год - 8,9 процента, и банки начинают их достигать.

- Каждое снижение ставки на один процент увеличивает платежеспособный спрос на 25-30 процентов, - подчеркнул Виталий Мутко, добавив, что некоторые банки предлагают и более выгодные для заемщиков условия.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на начало октября составляла 9,68 процента. В следующем эксперты ожидают снижение ниже девяти процентов.

В перспективе, к 2024 году, ставки должны упасть ниже восьми процентов: такое поручение ранее президент страны давал правительству и Банку России. Произойти это должно на фоне низкой инфляции, действий льготных программ и сотрудничества банков с застройщиками.

Эксперты считают, что таких показателей российский рынок недвижимости может достичь и раньше, однако последствия будут двоякие: с одной стороны, увеличится количество желающих взять ипотеку или рефинансировать старый кредит, с другой - вырастут цены на жилье.

Прямая речь

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ:

- Ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно, прирост по ипотеке сейчас - около 20 процентов, это высокие темпы. Доступность ипотеки возрастает, и нам важно, чтобы весь прирост ипотеки не уходил в рост цен на жилье. Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, и мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить семь-восемь процентов, если инфляция у нас будет на уровне четырех процентов.