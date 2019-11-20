Новости

Молдавия планирует взять кредит у России на инфраструктурные проекты 20:10
Вандалы вновь осквернили памятник маршалу Жукову в Харькове 20:08
Путин призвал объединиться в защите христиан на Ближнем Востоке 20:06
Где и как активировать "Тройку" для поездок по МЦД 20:00
Козак указал сроки начала обсуждения проблемы Приднестровья 20:00
Козак: Общие налоговые правила РФ и РБ снимут вопрос компенсации за маневр 19:41
Путин поблагодарил Патриарха за помощь государству 19:40
В Москве представили новый Toyota RAV4 19:28
СЖ России возмущен запретом вещания российских каналов в Латвии 19:28
Первое представительство российского вуза открылось в США 19:25
Внедорожник Aston Martin DBX выкупает вашу собаку и высушит обувь 19:20
Пять стран введут единые требования к безопасности зданий 19:18
У сериала "Викинги" появится продолжение "Вальхалла" 18:35
Движение грузовых поездов по Крымскому мосту начнется 1 июня 2020 года 18:21
В Турции обнаружили тысячелетние "лампы Аладдина" 18:21
Беларусь получила вторую партию российских Су-30СМ 18:19
Начата работа над сиквелом "Джокера" 18:18
Петербуржец солгал о ЧП в Мариинском театре, чтобы ускорить приезд "скорой" 18:16
Экстремальные испытания карабина на базе АК-12 сняли на видео 18:13
Госдума сняла ограничение на продление полномочий ректоров МГУ и СПбГУ 18:10
Новак подтвердил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа 18:10
Ирина Шейк снова возглавила рейтинг самых сексуальных россиянок 18:10
В Ленобласти пожарный пострадал при взрыве газа 18:06
Главу ростовского ГУФСИН оставили под стражей за разглашение гостайны 18:00
На Кубани скончался третий пострадавший при взрыве на нефтебазе 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
20.11.2019 19:15
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ниже не было

Ставки по ипотеке ползут вниз: эксперты ожидают наплыв заемщиков и рост цен на жилье
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 263(8021)
В Екатеринбурге выдали первую в России ипотеку по рекордно низкой ставке - 3,4% годовых: счастливыми обладателями самого дешевого жилищного кредита стала семья с двумя детьми, мама - домохозяйка, папа - сотрудник одной из крупных торговых сетей. В ипотеку они взяли двухкомнатную квартиру в новом жилом комплексе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Это событие состоялось благодаря плодотворному сотрудничеству и активной позиции каждого, кто принимал участие в сделке, начиная с консультации клиента по объекту и заканчивая подписанием кредитного договора. Поздравляю наших клиентов с таким удачным выбором квартиры! - отметил управляющий Свердловским отделением банка Михаил Кисель.

Низкая ставка - результат действия программы "Ипотека с господдержкой для семей с детьми". Эта федеральная программа действует в стране уже два года: семьи, в которых после 1 января 2018 года родились второй и последующие дети, могут претендовать на жилищный кредит по льготной ставке 6 процентов. Разницу между обычной и сниженной ставкой кредитной организации компенсирует государство. Этой осенью банк пошел дальше и снизил годовой процент до 3,4: финансовая структура обслуживает эскроу-счета застройщика и сама участвует в проектном финансировании возводимых объектов. В будущем банк планирует еще сильнее уменьшить ставку.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
На что нужно обращать внимание при покупке жилья в ипотеку

Отметим, ипотечные ставки снижают многие банки, сегодня это уже можно назвать тенденцией на рынке недвижимости. Еще в октябре вице-премьер правительства Виталий Мутко сообщал, что годовые проценты за жилищные кредиты снизились до значений, заложенных в национальном проекте "Жилье и городская среда". Целевые показатели по ипотеке на 2019 год - 8,9 процента, и банки начинают их достигать.

- Каждое снижение ставки на один процент увеличивает платежеспособный спрос на 25-30 процентов, - подчеркнул Виталий Мутко, добавив, что некоторые банки предлагают и более выгодные для заемщиков условия.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке на начало октября составляла 9,68 процента. В следующем эксперты ожидают снижение ниже девяти процентов.

В перспективе, к 2024 году, ставки должны упасть ниже восьми процентов: такое поручение ранее президент страны давал правительству и Банку России. Произойти это должно на фоне низкой инфляции, действий льготных программ и сотрудничества банков с застройщиками.

Эксперты считают, что таких показателей российский рынок недвижимости может достичь и раньше, однако последствия будут двоякие: с одной стороны, увеличится количество желающих взять ипотеку или рефинансировать старый кредит, с другой - вырастут цены на жилье.

Прямая речь

Эльвира Набиуллина, председатель ЦБ РФ:

- Ипотечный сегмент кредитования развивается очень активно, прирост по ипотеке сейчас - около 20 процентов, это высокие темпы. Доступность ипотеки возрастает, и нам важно, чтобы весь прирост ипотеки не уходил в рост цен на жилье. Ставки по ипотеке будут снижаться вслед за инфляцией, и мы рассчитывали, что действительно в перспективе нескольких лет ипотечная ставка может составить семь-восемь процентов, если инфляция у нас будет на уровне четырех процентов.

Экономика Недвижимость Ипотека Экономика Финансы Банки Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Экономика Финансы Долги и кредиты УрФО Рынок кредитования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни