В Курганской области разработали три варианта снижения энерготарифов

Власти Курганской области обратились в правительство России с просьбой изменить методику расчета тарифов, чтобы цена за электроэнергию не превышала среднюю по Уральскому округу.

Во время недавнего окружного совещания в Кургане местные предприниматели в очередной раз пожаловались на неудержимый рост энерготарифов.

- Пока мы тут обсуждаем, как сделать регион инвестиционно привлекательным, мне пришел счет на электроэнергию за прошлый месяц и опять с повышением, - рассказал гендиректор завода по выпуску прицепов для легковых автомобилей Александр Тупицын. - Тариф для нашего предприятия составляет 6,9, а с НДС - 8,5 рубля за киловатт.

Это один из самых высоких тарифов в стране и на Урале в частности. Но как оказалось, не самый большой. Представитель предприятия по производству металлических заготовок заявил, что им за сентябрь начислили 9,6 рубля за киловатт, а в мае вообще вышло 12,9. На заводе приняли решение о создании собственной генерации. Сейчас ведут переговоры с региональной лизинговой компанией о покупке генератора. Он стоит около 60 миллионов рублей, но промышленники считают, что это лучше, чем неопределенность. Завод планирует свои расходы, исходя из установленного тарифа, а он каждый месяц меняется.

В правительстве Зауралья не меньше предпринимателей озабочены высокими энерготарифами. Как пояснила "РГ" директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, рост идет не на региональном уровне, расценки на передачу энергии и сбытовая надбавка остались на уровне 1 июля 2018 года. Конечная цена увеличивается на оптовом рынке за счет так называемых нерыночных надбавок. В этом году по сравнению с 2018 она выросла для промышленных потребителей на девять процентов, для сельскохозяйственных производителей - на 6, бюджетных организаций - на три процента. Максимальная конечная цена - 7,78 рубля за киловатт-час - зафиксирована по среднему второму напряжению, в то время как по УрФО она составляет 3,93, по России - 4,25 рубля за киловатт, то есть в соседних регионах платят наполовину меньше.

Конечная цена увеличивается за счет нерыночных надбавок

Дополнительные, нерыночные надбавки к мощности "сидят" в оптовой цене электроэнергии. Потребители Курганской области оплачивают их в размере 0,933 рубля за киловатт- час (33,5 процента оптовой составляющей стоимости электроэнергии), в том числе дальневосточную надбавку - 5,6 копейки за киловатт-час для снижения тарифов на Дальнем Востоке. При этом установленная правительством РФ базовая цена (тариф) на электроэнергию для Дальневосточного федерального округа составляет 4,69 рубля за киловатт-час, что на 3,09 рубля ниже максимальной конечной цены для Зауралья. Кроме того, есть еще надбавки за строительство новых ТЭС, ГЭС и АЭС по программе договоров на поставку мощности, за другие приоритетные для страны инвестиционные проекты, в числе которых - увеличение генерации в Калининградской области и Крыму. Такие надбавки платят на Урале, в Сибири и европейской части России, а зауральские потребители - еще и надбавку за свою Курганскую ТЭЦ.

- Эта ТЭЦ была построена в советское время, - поясняет Ирина Гагарина. - Потом она перешла в частные руки. В 2013 году владельцы теплоэлектроцентрали заявили о выводе ее из эксплуатации, так как она якобы неэффективная и приносит им одни убытки. По правилам, если нет иного источника теплоснабжения, а у нас альтернативного крупного источника теплоснабжения Кургана нет, принимается решение о том, что она работает в вынужденном режиме. Другими словами, собственники вынуждены не закрывать ТЭЦ, но за это они хотят получать компенсацию. Получается, что наши потребители, кроме тарифа за тепло, платят еще 50 копеек с киловатта в цене на электроэнергию только за то, что эта ТЭЦ просто существует и работает. За год набирается около миллиарда рублей. В то же время они продают электрическую энергию, вырабатываемую станцией, на опт, и у них в Кургане тариф на тепловую энергию две тысячи рублей за гигакалорию. Сейчас пытаемся разобраться, каким образом все-таки появилась эта надбавка и насколько она законна.

Добавим также, что предприятия и организации Зауралья дополнительно оплачивают 0,491 рубля за киловатт-час за вынужденный режим по теплу (данные на 1 июня этого года). В составе оптовой цены этот платеж составляет 17,6 процента, в конечной максимальной стоимости - 6,3 процента.

По словам Ирины Гагариной, правительство Курганской области поставило себе цель найти все-таки способ снижения или хотя бы минимального роста тарифов для всех потребителей. На этот счет разработали уже три варианта.

Первый вариант

Перейти на новый метод тарифного регулирования. Сейчас применяется метод RAB (Regulatory Asset Base), то есть доходности инвестированного капитала. Суть его в привлечении инвестиций в строительство и модернизацию сетевой инфраструктуры, а также стимулировании эффективности расходов сетевых организаций. RAB был введен в 2009 году приказом ФАС России. За это время почти вся страна обновила сети и перешла на более дешевый метод тарифного регулирования.

При переходе на метод индексации тарифов эффект может составить около 2,1 миллиарда рублей

По первоначальным планам в электросетевое хозяйство Курганской области тоже должно было быть вложено немало: примерно от 15 до 20 миллиардов рублей инвестиций. На эти деньги можно было не только построить новые сети, но и заменить все оборудование. Однако так далеко регион не продвинулся. По данным Минэнерго, к примеру, в 2017 году инвестиционная программа одной из энергетических компаний была исполнена лишь на 14,8 процента. Это дает основания полагать, что инвестированный капитал, заложенный в тариф, по назначению в полной мере не расходовался.

Отказаться от RAB можно при условии, если ФАС отменит свой приказ. Федеральные ведомства - Минэкономразвития и Минэнеро - уже поддержали предложение курганцев, а вот антимонопольный орган пока нет. При переходе на метод индексации тарифов эффект, по оценке правительства Зауралья, может составить около 2,1 миллиарда рублей, а цены на электроэнергию для "прочих" потребителей, использующих электроэнергию для производственных нужд, снизятся примерно на 14,9 процента.

Второй вариант

Установить единые котловые тарифы для потребителей Курганской области и тюменской "матрешки", в результате чего цены снизятся на 17,2 процента за счет снижения тарифов на услуги по передаче электроэнергии - на 36,8 процента. В то же время для Тюменской области, ХМАО и ЯНАО они вырастут примерно на 1,2 процента. Идею объединения энергосистем регионов пытаются реализовать в Зауралье с 2015 года. Однако сначала ее не поддержал губернатор ХМАО, а теперь, по словам Ирины Гагариной, и глава Ямала отказался. Без их согласия невозможно заключить договор о совместном регулировании услуг по передаче электроэнергии. Правительство Курганской области все-таки не теряет надежду, что соседи передумают и поддержат идею. Тем более что на этот счет есть примеры. С начала 2000-х годов такая схема действует в Тюменской области совместно с ХМАО и ЯНАО, а также в Краснодарском крае совместно с Республикой Адыгеей.

Третий вариант

Предусматривает компенсацию межтарифной разницы за счет средств федерального бюджета при установлении сниженных тарифов на услуги по передаче энергии. Сумма компенсации - 1,96 миллиарда рублей в год. В результате снижение расценок для бизнеса составит 14,1 процента.

Глава регионального тарифного департамента сообщила, что до 20 декабря, крайней даты принятия тарифов на 2020 год, необходимо определиться с одним из вариантов их снижения и что сейчас специалисты усиленно над этим работают, в том числе и с представителями федеральных ведомств.