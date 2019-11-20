В Тюменской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

В деревне Большой Остов в Ишимском районе Тюменской области загорелся деревянный дом.

Спасатели получили сообщение об инциденте накануне в 20:16 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области, когда пожарные прибыли на место, деревянный дом размерами 6 на 7 метров был полностью объят пламенем.

Через 20 минут пожар локализовали. В 21:00 открытое горение ликвидировали силами 26 человек и 10 единиц техники и приступили к разбору сгоревшего здания. Только после трех часов ночи на пожарище нашли тела девятилетнего и трехлетнего детей. По предварительным данным, причина трагедии - нарушение правил использования бытовых газовых или бензиновых устройств.