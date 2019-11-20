Контрейлерные перевозки
Каково будущее глобального железнодорожного пространства? Соперничать или сотрудничать? На эти важнейшие вопросы искали ответ участники Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520", который недавно завершился в Сочи.
В стремлении быстро и гибко реагировать на потребности рынка ОАО "РЖД" развивает сквозные (сухопутно-морские) маршруты и бесшовные технологии, современные логистические сервисы.
В пресс-службе СвЖД рассказали еще об одном перспективном направлении - контрейлерных перевозках. Они подразумевают использование специальных железнодорожных платформ, на которых автофуры (или только полуприцепы, без тягача) следуют в составе ускоренного поезда. Таким образом, при доставке груза комбинируются два вида транспорта, которые принято считать конкурентами, - автомобильный и железнодорожный.
Новый сервис позволяет грузовладельцу планировать доставку точно в срок, так как движение поезда организовано по графику. Технологический процесс включает загрузку фуры у грузоотправителя, доставку автотягачом к месту погрузки на платформу, транспортировку по железной дороге до станции назначения. И далее - в обратном порядке. Так удается сочетать экономичность и надежность железнодорожного транспорта с маневренностью автомобильного.
Контрейлерные перевозки способны разгрузить федеральные трассы, снизить воздействие большегрузов на инфраструктуру, улучшить экологию. Сокращается вероятность ДТП, снижаются расходы на ГСМ. Снимаются и другие вопросы - от нехватки водителей-дальнобойщиков до соблюдения требований законодательства, ограничивающих время нахождения за рулем.
Год назад "Федеральная грузовая компания" (дочка "РЖД") запустила контрейлерные перевозки в тестовом режиме. Первым клиентом стала розничная сеть "Магнит", отправившая по маршруту Новосибирск-Москва груженый автомобиль из собственного парка. Время в пути составило всего 3,5 суток. В услугу включено страхование грузов и автомобилей, охрана, электронные пломбы с датчиком ГЛОНАСС.
В конце октября 2019 года начались поездные испытания универсальной контрейлерной платформы. Ее заниженный пол позволяет выполнять погрузку техники как с торца вагона, так и фронтально. В ближайшее время такие платформы запустят в серийное производство. Все это позволит ускорить проект развития контрейлерных перевозок в России. Перспективными направлениями определены Москва-Екатеринбург-Новосибирск и Москва-Калининград.
Что в имени тебе моем?!
Локомотивы, как и люди, имеют свои "имена" и "фамилии" (индекс и название модели). Есть у них и прозвища. Чтобы лучше изучить данный вопрос, журналисты пообщались со знатоками истории железных дорог и с бывалыми локомотивщиками. Вот что удалось выяснить.
Первым локомотивам, подобно пароходам, давали собственные имена. Так, паровозы Царскосельской железной дороги назывались "Слон", "Лев", "Орел", "Сокол", "Стрела", "Проворный", "Богатырь". К 60-м годам XIX века имена паровозам стали давать по названиям географических и астрономических объектов - "Москва", "Париж", "Волга", "Меркурий", а также по фамилиям известных людей - "Дельвиг", "Суворов".
В 30-е годы ХХ века появилась практика "зашифровывать" в индексах локомотивов имена государственных и партийных деятелей: ИС - "Иосиф Сталин", ФД - "Феликс Дзержинский", СО - "Серго Орджоникидзе". "Политические" имена достались и первым советским электровозам: ВЛ - "Владимир Ленин", СК - "Сергей Киров" и даже ПБ, то есть "Политбюро".
Веселые прозвища локомотивам давали острые на язык машинисты. Свое имя имела практически каждая серия паровозов. Например, серия Е - "Ефим", "Елена", Э - "Эхо" или "Эшак", Щ - "Щука", Ов - "Овечка". В честь конструктора Лебедянского названы паровозы серии Л - "Лебедь" или "Лебедянка". Ну а легендарный паровоз П36 за характерные красные "лампасы" на корпусе получил уважительное прозвище "Генерал".
Множество кличек получили советские электровозы и тепловозы. Так, за характерный внешний вид тепловоз ТЭ10 называли "Крейсер". Электровоз ВЛ23 - "Буханка" или "Утюг", ВЛ15 - "Крокодил". ЧС2 - "Чебурашка", ЧС4 - "Аквариум".
Отдельная тема - звуки, которые издают те или иные локомотивы: свист турбины, вой вентиляторов, гул преобразователей тока. Поэтому тепловоз 2ТЭ116 прозвали "Боингом", ВЛ80 - "Выльником", а ЧС8 - "Дискотекой".
На заметку
Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".
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