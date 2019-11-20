На вопросы о работе железнодорожного транспорта в эфире радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге отвечают эксперты Свердловской железной дороги. Читайте текстовую версию программы на страницах "РГ".

Контрейлерные перевозки

Каково будущее глобального железнодорожного пространства? Соперничать или сотрудничать? На эти важнейшие вопросы искали ответ участники Международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение.1520", который недавно завершился в Сочи.

В стремлении быстро и гибко реагировать на потребности рынка ОАО "РЖД" развивает сквозные (сухопутно-морские) маршруты и бесшовные технологии, современные логистические сервисы.

В пресс-службе СвЖД рассказали еще об одном перспективном направлении - контрейлерных перевозках. Они подразумевают использование специальных железнодорожных платформ, на которых автофуры (или только полуприцепы, без тягача) следуют в составе ускоренного поезда. Таким образом, при доставке груза комбинируются два вида транспорта, которые принято считать конкурентами, - автомобильный и железнодорожный.

Новый сервис позволяет грузовладельцу планировать доставку точно в срок, так как движение поезда организовано по графику. Технологический процесс включает загрузку фуры у грузоотправителя, доставку автотягачом к месту погрузки на платформу, транспортировку по железной дороге до станции назначения. И далее - в обратном порядке. Так удается сочетать экономичность и надежность железнодорожного транспорта с маневренностью автомобильного.

Контрейлерные перевозки способны разгрузить федеральные трассы, снизить воздействие большегрузов на инфраструктуру, улучшить экологию. Сокращается вероятность ДТП, снижаются расходы на ГСМ. Снимаются и другие вопросы - от нехватки водителей-дальнобойщиков до соблюдения требований законодательства, ограничивающих время нахождения за рулем.

Год назад "Федеральная грузовая компания" (дочка "РЖД") запустила контрейлерные перевозки в тестовом режиме. Первым клиентом стала розничная сеть "Магнит", отправившая по маршруту Новосибирск-Москва груженый автомобиль из собственного парка. Время в пути составило всего 3,5 суток. В услугу включено страхование грузов и автомобилей, охрана, электронные пломбы с датчиком ГЛОНАСС.

В конце октября 2019 года начались поездные испытания универсальной контрейлерной платформы. Ее заниженный пол позволяет выполнять погрузку техники как с торца вагона, так и фронтально. В ближайшее время такие платформы запустят в серийное производство. Все это позволит ускорить проект развития контрейлерных перевозок в России. Перспективными направлениями определены Москва-Екатеринбург-Новосибирск и Москва-Калининград.

Что в имени тебе моем?!

Локомотивы, как и люди, имеют свои "имена" и "фамилии" (индекс и название модели). Есть у них и прозвища. Чтобы лучше изучить данный вопрос, журналисты пообщались со знатоками истории железных дорог и с бывалыми локомотивщиками. Вот что удалось выяснить.

Первым локомотивам, подобно пароходам, давали собственные имена. Так, паровозы Царскосельской железной дороги назывались "Слон", "Лев", "Орел", "Сокол", "Стрела", "Проворный", "Богатырь". К 60-м годам XIX века имена паровозам стали давать по названиям географических и астрономических объектов - "Москва", "Париж", "Волга", "Меркурий", а также по фамилиям известных людей - "Дельвиг", "Суворов".

В 30-е годы ХХ века появилась практика "зашифровывать" в индексах локомотивов имена государственных и партийных деятелей: ИС - "Иосиф Сталин", ФД - "Феликс Дзержинский", СО - "Серго Орджоникидзе". "Политические" имена достались и первым советским электровозам: ВЛ - "Владимир Ленин", СК - "Сергей Киров" и даже ПБ, то есть "Политбюро".

Веселые прозвища локомотивам давали острые на язык машинисты. Свое имя имела практически каждая серия паровозов. Например, серия Е - "Ефим", "Елена", Э - "Эхо" или "Эшак", Щ - "Щука", Ов - "Овечка". В честь конструктора Лебедянского названы паровозы серии Л - "Лебедь" или "Лебедянка". Ну а легендарный паровоз П36 за характерные красные "лампасы" на корпусе получил уважительное прозвище "Генерал".

Множество кличек получили советские электровозы и тепловозы. Так, за характерный внешний вид тепловоз ТЭ10 называли "Крейсер". Электровоз ВЛ23 - "Буханка" или "Утюг", ВЛ15 - "Крокодил". ЧС2 - "Чебурашка", ЧС4 - "Аквариум".

Отдельная тема - звуки, которые издают те или иные локомотивы: свист турбины, вой вентиляторов, гул преобразователей тока. Поэтому тепловоз 2ТЭ116 прозвали "Боингом", ВЛ80 - "Выльником", а ЧС8 - "Дискотекой".

На заметку

Каждый четверг в 16.45 и в субботу в 12.55 слушайте на радио "Эхо Москвы" в Екатеринбурге 91.4 FM программу о железнодорожном транспорте "Магистральный подход".

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