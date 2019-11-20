Ректор РЭУ им. Плеханова: Вузу нужно не бояться прорывных экспериментов

В Москве проходит конференция Проекта 5-100. Мероприятие принимает у себя РЭУ им. Плеханова - вуз, не входящий в число участников проекта, но регулярно попадающий в различные университетские рейтинги, отечественные и международные. Как, не участвуя в программе повышения конкурентоспособности, стать заметным на мировой образовательной арене? Что самое важное в рейтингах вузов? Как подготовиться к конкурсу на право стать участником Проекта 5-100? Об этом "Российской газете" рассказал ректор РЭУ им. Плеханова Виктор Гришин.

Виктор Иванович, что необходимо сделать вузу, чтобы конкурировать с сильнейшими университетами мира?

Виктор Гришин: Нужна система. Первое, что необходимо - увидеть перспективу развития вуза лет на 10-15 вперед. При этом, конечно надо иметь в виду приоритеты развития научных направлений на глобальном уровне: именно под них придется трансформировать всю деятельность университета. Также сегодня обязательно внимание к современным, в том числе цифровым технологий, без которых невозможно быть в авангарде. Конечно, нужно развивать международные партнерские связи - и в науке, и в образовании. Ну, и в целом - нужно не бояться и идти на смелые прорывные эксперименты, раздвигая рамки традиционных подходов.

В 2019 году РЭУ им. Плеханова первым из вузов Минобрнауки и вторым из российских, после МГИМО, получил 5 звезд от рейтингового агентства QS. Всего в мире такую оценку имеют 46 вузов. Что помогло вашему вузу попасть в звездную компанию?

Виктор Гришин: Еще в конце 2015 года мы разработали стратегию международной конкурентоспособности для университета. Установили те же самые ориентиры, что и вузы-участники проекта 5-100, например, повышение публикационной активности в изданиях, которые индексируются системой Scopus. Тогда еще не было термина "экспорт образования", но интернационализация и, конечно же, повышение качества образования, прежде всего, за счет привлечения иностранных преподавателей стало нашей целью. Мы определили 3-4 направления, приоритетных для вуза: роль государства в экономике, предпринимательство, качество жизни населения и науки о жизни - у нас сильный физический, химический комплекс. И внутренними грантами, целенаправленными заказами начали финансировать нужные нам исследования.

Кроме того, мы существенно увеличили англоязычные программы, почти в 4 раза. Сейчас у нас их 40. Решили, что каждый факультет хотя бы 1 семестр проводит полностью на английском языке. Стали активно приглашать иностранных преподавателей, особенно ученых, включать их в наши исследовательские проекты.

Отбор во "вторую волну" проекта 5-100 уже не за горами. РЭУ собирается принять участие в конкурсе?

Виктор Гришин: Да, мы планируем участвовать в конкурсе. Усилия, которые мы предпринимали последние 3 года, дали хороший результат. Мы поднялись более чем на 100 позиций в институциональном рейтинге вузов QS. Вошли в три предметных рейтинга, в рейтинг по трудоустройству. В следующем году планируем попасть в рейтинг THE. Считаем, что нащупали правильную стратегию. Дальше будем ее усиливать. Как? Еще больший акцент на международных исследованиях, которые могут быть интересны всей планете. Удвоение числа иностранных студентов. Фокус на образовательных программах в сфере международного бизнеса, маркетинга, финансов и гостеприимства. Будем развивать менеджмент, государственное муниципальное управление. И, конечно, продолжим привлекать иностранных ученых.