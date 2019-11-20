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20 ноября 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 261(8019)

Решения Верховного Суда

Дата подписания 10 сентября 2019 г.
Опубликован 20 ноября 2019 г.
Вступает в силу 10 октября 2019 г., 15 октября 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 10 сентября 2019 г. признан не действующим пункт 42.1 приложения N 3 к Федеральным авиационным правилам "Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов, поступающих в учебные заведения гражданской авиации", утверждённым приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 апреля 2002 г. N 50, в части признания диспетчеров управления воздушным движением негодными к работе при установлении у них СПИДа и вирусоносительства, за исключением случаев наличия медицинского заключения о невозможности осуществлять ими по состоянию здоровья эту профессиональную деятельность.

Решение суда вступило в законную силу 15 октября 2019 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 сентября 2019 г. признано не действующим со дня принятия письмо Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий N 19-5-39, Министерства социальной защиты населения Российской Федерации N 1-2924-18, Министерства труда Российской Федерации от 3 августа 1994 г.

Решение суда вступило в законную силу 10 октября 2019 г.