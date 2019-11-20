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20.11.2019 20:55
Рубрика: Спорт

РФС накажет болельщиков, оскорблявших Дзюбу в Сан-Марино

Текст: Максим Домчев
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев пообещал наказать болельщиков, оскорблявших капитана сборной России Артема Дзюбу во время выездного матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Встреча отборочной группы I, состоявшаяся во вторник в Сан-Марино, завершилась крупной победой россиян со счетом 5:0. Во время игры группа болельщиков сборной России скандировала оскорбления в адрес Дзюбы. По словам очевидцев, большинство зрителей не поддержали их, и на трибунах дело едва не дошло до драки.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Черчесов высказался на тему оскорблений Дзюбы во время игры с Сан-Марино

Генсек РФС назвал случившиеся "отвратительным эпизодом" и заявил, что в организации не могут "оставить такой случай без последствий".

"РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду. Те, кто занимались провокациями, не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020", - сказал Алаев, чьи слова приводит Sport24.

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