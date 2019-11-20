РФС накажет болельщиков, оскорблявших Дзюбу в Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев пообещал наказать болельщиков, оскорблявших капитана сборной России Артема Дзюбу во время выездного матча квалификации чемпионата Европы 2020 года с командой Сан-Марино.

Встреча отборочной группы I, состоявшаяся во вторник в Сан-Марино, завершилась крупной победой россиян со счетом 5:0. Во время игры группа болельщиков сборной России скандировала оскорбления в адрес Дзюбы. По словам очевидцев, большинство зрителей не поддержали их, и на трибунах дело едва не дошло до драки.

Генсек РФС назвал случившиеся "отвратительным эпизодом" и заявил, что в организации не могут "оставить такой случай без последствий".

"РФС всегда будет защищать игроков, членов штаба, всю нашу команду. Те, кто занимались провокациями, не болельщики, им не место на стадионе. Мы сделаем все, чтобы установить их личности и добиться запрета на посещение матчей нашей сборной в Санкт-Петербурге на Евро-2020", - сказал Алаев, чьи слова приводит Sport24.