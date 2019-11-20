Россия и Беларусь создадут оптимальную логистическую сеть ЕАЭС

Россия разрабатывает с Беларусью, а также с другими партнерами на евразийском пространстве оптимальные цепочки поставок грузов, сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих в ходе форума "Транспортная неделя - 2019".

"Мы с партнерами по евразийскому союзу разрабатываем цепочки поставок на сети транспортных коридоров ЕАЭС", - сказал Евгений Дитрих. "Сегодня мы вместе с Арсением Николаевичем Абраменко - министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь подписали схему автомобильных дорог Союзного государства", - уточнил он.

Шаги по формированию оптимальных маршрутов поставок товаров предпринимаются также вместе с другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам Евгения Дитриха, в начале ноября с казахстанскими партнерами в Омске было достигнута договоренность о создании дорожной карты пунктов пропуска.

Также идет работа по развитию пограничной инфраструктуры с Арменией. "Буквально через две недели откроем движение по новому мосту через реку Самур на российско-азербайджанской границе", - сказал министр. Новый мост должен заменить действующий, который был построен в 1957 году.

"Евразийскпй союз обладает огромной территорией, и для транспорта это серьезный вызов. Это и снижение времени в пути, которое мы должны обеспечить, и создание системы цифровой прослеживаемости, и формирование оптимальных цепочек", - сказал Евгений Дитрих. Все эти задачи нужно решать через использование цифровых технологий, отметил он.