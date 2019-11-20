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20.11.2019 20:37
Рубрика: Экономика

Россия и Молдавия договорились о продлении контракта на поставку газа

Текст: Владимир Кузьмин

Газовые компании России и Молдавии продлят контракт на поставку газа в республику на действующих условиях. Такая договоренность была достигнута в среду на переговорах премьер-министров двух стран Дмитрия Медведева и Иона Кику, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

Новак подтвердил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

"Нам не пришлось предоставлять слишком большой скидки, потому что сама действующая формула цены позволяет получить значительную скидку", - рассказал после встречи Козак.

По его словам, с нового года цена тысячи кубометров газа для Молдавии составит 173 доллара.

Зампред российского правительства уточнил, что на переговорах зашла речь о долге Молдавии за газ. Было предложено включить в снижающийся тариф какие-то надбавки, чтобы республика могла постепенно закрывать задолженность.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире экс-СССР Молдавия Правительство Вице-премьеры Правительство Председатель Правительства
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