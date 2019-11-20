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20.11.2019 13:14
Рубрика: Экономика

Россия рекордно улучшила свои позиции в рейтинге гражданств

Текст: Евгений Гайва
Россия за год улучшила на две позиции положение в мировом рейтинге гражданств, сообщили в компании Henley & Partners, которая составляет рейтинг.
Фото: Нина Зотина/РИА Новости Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Сейчас Россия занимает 62 место. Это лучший показатель за последние 8 лет. В 2013 году Россия занимала 73 место, это был худший показатель.

Индекс гражданств мира (Quality of Nationality Index, QNI) показывает, какие у граждан той или иной страны есть возможности жить и работать в других странах без необходимости получения визы.

Вступил в силу безвизовый режим между РФ и Антигуа и Барбуда

Влияет на позиции страны также условия предоставления возможности жить и работать без визы гражданам других стран. Гражданств разных стран мира сравниваются по объективным показателям.

Первое место несколько лет подряд занимает гражданство Франции. С небольшим отставанием за ней следуют Германия и Нидерланды. В пятерку лидеров вошли Дания, Норвегия, Швеция и Исландия. Великобритания за год поднялась на три позиции и сейчас находится на 8-м месте. Но результаты договоренностей по Brexit могут существенно ухудшить позицию страны в рейтинге, отмечают аналитики. США занимает 25-е место, уступая странам Евросоюза.

В конце рейтинга находятся Афганистан и Сомали.

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