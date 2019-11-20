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Рубрика: Экономика

Рука на пульте

Россия создаст цифровую логистическую систему доставки товаров
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 263(8021)
Россияне будут получать заказанные товары в течение суток с помощью отечественной логистической системы, рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих. Для снижения сроков и стоимости перевозки грузов Россия вместе со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) создаст систему цифровых транспортных коридоров.

Мы прекрасно понимаем, что сейчас человек хочет получить тот или иной товар нажатием кнопки и желательно в течение 24 часов. Так что нужно ему дать такую возможность, заявил Евгений Дитрих в ходе пленарной сессии форума "Транспортная неделя - 2019".

Фото: iStock
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"В процессе оптимизации мы могли бы планировать не просто оптимальную доставку массовых грузов, а планировать индивидуальную доставку. Такая доставка при помощи специально выстроенных логистических цепочек может быть обеспечена достаточно быстро", - сказал он. Создавать такую систему нужно в рамках ЕАЭС, подчеркнул министр.

К кардинальному преобразованию транспортной системы Евразийский союз перейдет в ближайшее время.

"Мы приняли принципиальное решение, что базовым содержанием федерального проекта в составе комплексного плана по созданию мультимодальной логистической сети будет создание цифровой среды", - сказал вице-премьер Максим Акимов.

Это решение будет абсолютно открыто для присоединения к нему и ведомств, и частных компаний, отметил он. Уже разработана концепция экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.

"Концепция будет представлена на утверждение глав правительств 30 января 2020 года. Странами концептуальные подходы уже согласованы", - уточнил председатель Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Цифровая система будет рассчитывать маршруты доставки товаров и отслеживать исполнение контрактов

Суть инициативы в том, что все перевозки пассажиров и особенно грузов по автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным путям через территорию России и стран ЕАЭС будут сопровождаться цифровыми операциями. В частности, уже в 2020 году должны появиться электронная накладная и электронный путевой лист. Кроме того, система будет автоматически вести расчет оптимальных маршрутов с учетом расстояний и стоимости перевозки. Появятся также смарт-контракты на перевозку грузов, которые будут оформляться в электронном виде. Причем сама же система будет отслеживать исполнение обязательств и в случае конфликтов выносить вердикт о том, кто из участников виноват.

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Сейчас многие страны стремятся переключить на себя транспортные потоки, обеспечивая высокую скорость обработки данных, отметил Саркисян. Китай и Евросоюз запускают свои подобные системы. Странам ЕАЭС нужно успеть создать свой продукт, чтобы огромные территории превратить в преимущество.

Пока ежегодно в России происходит 2,5 миллиарда бумажных операций, связанных с перемещением грузов, а оформление документов при пересечении границ порой занимает до 13 часов, посетовал Акимов.

Нужно помнить и о создании комфортной среды для пассажиров, заметила вице-премьер Ольга Голодец. Особое внимание стоит уделить созданию доступной среды на вокзалах, в аэропортах для пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья, сказала она.

Экономика Товары и цены Экономика Транспорт Международные организации Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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