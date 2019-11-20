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20.11.2019,  
13:37
Текст:  Алексей Брусилов

Российские "летающие танки" Ми-35М расширят возможности сербской армии

Современные российские винтокрылые машины Ми-35М значительно повысят возможности ВВС Сербии. "Летающие танки" могут эффективно уничтожать различные наземные цели, в том числе бронированные.
Фото: Ted Banks, U.S. Navy / wikimedia.org
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Долгое время основными ударными вертолетами армии Сербии были французские Gazelle, вооруженные управляемыми противотанковыми ракетами "Малютка". Эта техника по приобретенным лицензиям выпускалась еще во времена Югославии.

Лишенный какой-либо бронезащиты вертолет с ПТРК, имевшим дальность всего 3 000 метров, был очень уязвим для наземных средств противовоздушной обороны. Эти недостатки остро проявились в ходе разгоревшейся гражданской войны. Тогда SA-341/342 понесли потери от огня зенитных установок различного типа и переносных зенитных ракетных комплексов.

В настоящее время, по разным оценкам, в вооруженных силах Сербии осталось всего около трех десятков летающих Gazelle.

В конце 90-х годов Югославии удалось приобрести два Ми-24В в одной из республик бывшего Советского Союза. По всей видимости, речь идет об Украине. По некоторым данным, вертолеты применялись в ходе конфликта в Косово.

Со временем эти далеко не новые машины полностью выработали свой ресурс. По крайней мере, один из них можно увидеть на фотографии, сделанной в районе белградского аэродрома "Батайница".

Поэтому и понятен большой интерес сербской стороны к российским Ми-35М, способных применять разнообразное вооружение, как днем, так и ночью. Ожидается, что уже в ближайшее время военно-воздушные силы этого государства получат 4 таких транспортно-боевых вертолета.

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