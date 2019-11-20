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20.11.2019,  
13:48
Текст:  Николай Грищенко

Российские Т-80БВМ вызвали зависть у норвежских военных

Оснащение отдельной мотострелковой бригады Северного флота модернизированными танками Т-80БМВ вызвало большую озабоченность среди военных Норвегии. Они высказали желание обновить парк бронетехники.

Фото: Ted Banks, U.S. Navy / wikimedia.org
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"Современные танки являются неотъемлемой частью любой заслуживающей доверия армии. Наши союзники и потенциальные противники модернизируются. Это развертывание подчеркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее", - заявил телеканалу TV 2 Norge глава отдела связи армии Пер Эспен Странде.

Российские "реактивные танки", такое неофициальное название Т-80 получили за высокую скорость, адаптированы к арктическим условиям. Их 1250-сильные газотурбинные двигатели запускаются даже на 40-градусном морозе. Танк оснащен 125-миллиметровым орудием, а снаряды пробивают броню толщиной 590-630 миллиметров с расстояния в два километра.

В итоге командующий вооруженными силами Хокон Брун-Хансен посоветовал министру обороны Норвегии Франку Бакке-Йенсену усилить вооруженные силы страны.

Отметим, что основу танковых соединений норвежской армии составляют 52 танка Leopard 2А4, которые были куплены у Голландии в 2005 году. Старые танки Leopard 1A5NO постепенно снимают с вооружения.

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