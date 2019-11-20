Новейшую российскую разработку - экспериментальную боевую роботизированную платформу "Маркер" уже в первой половине 2020 года отправят на полигон для прохождения испытаний по стрельбе из различных видов оружия.

Как рассказали в фонде перспективных исследований, в ходе испытаний платформа будет поражать цели в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок. Там отметили, что на роботе будут отрабатываться российские оружейные технологии будущего. Правда, подробнее про эти оружейные новинки в фонде не рассказали.

Разработчики отмечают, что "Маркер" в первую очередь предназначен для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективной наземной робототехники.

Первый выезд "в люди" боевой робот на гусеничной платформе совершил с середине октября на магнитогорском испытательном полигоне. Машина проехала по заложенному в электронные "мозги" маршруту по пересеченной местности. Причем двигался робот в автономном режиме, выявляя и объезжая препятствия.

В ФПИ пояснили, что автономность платформы обеспечивается за счет модульной многоспектральной системы технического зрения. "Глаза" робота благодаря нейросетевым алгоритмам практически мгновенно обрабатывают увиденную картинку, после чего машина принимает решение о преодолении препятствия. Платформа может "видеть" окружающее пространство на удалении более ста метров, что дает возможность своевременно корректировать движение.

На роботизированной платформе установлен модуль, на который можно закрепить два вида оружия или приборов, которые могут применяться независимо друг от друга.

Кроме того, на робот монтируется модуль кассетного запуска беспилотных летательных аппаратов. Мини-дроны запускаются в автономном режиме и могут вести разведку местности как самостоятельно, так и группой.