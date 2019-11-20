Российскому участнику "Детского Евровидения" стало плохо в Польше

Тринадцатилетнему Денберелу Ооржаку, участнику музыкального конкурса "Детское Евровидение-2019" от России, стало дурно во время первой репетиции в Польше.

Как передает, ссылаясь на пресс-службу "Академии Игоря Крутого", РИА Новости, юный артист занемог было, но далее его состояние нормализовалось.

"Во время первой репетиции на сцене участник от России почувствовал недомогание. Мальчик сейчас находится под наблюдением квалифицированного персонала", - рассказали в пресс-службе. Добавив, что рядом с Денберелом неотлучно присутствуют его бабушка и представители российской делегации.

Уточнено, что наш дуэт - Ооржак, победитель шоу "Ты - супер!", и девятилетняя Татьяна Меженцева, студенты "Академии" Крутого - сегодня в первый раз поднялся на сцену Arena Gliwice в Гливице. Свой номер - песню A time for us - россияне прорепетировали дважды, но во время третьего прогона Денберел "почувствовал себя плохо". В результате организаторы репетицию прервали.

Финал международного конкурса "Детское Евровидение-2019" состоится 24 ноября в Польше. Российские зрители увидят "Детское Евровидение" в прямом эфире.