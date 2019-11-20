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Рубрика: Спорт

Почти в ауте

Россияне сохраняют шанс на выход в плей-офф Кубка Дэвиса
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 263(8021)
После разгрома хорватов, прошлогодних чемпионов Кубка Дэвиса, российские теннисисты проиграли испанцам во главе с первой ракеткой мира Рафаэлем Надаем в финальной части турнира, который проходит в Мадриде в новом формате.
Карен Хачанов боролся, но уступил первой ракетке Рафаэлю Надалю. Фото: РИА Новости

Сборная России завершила выступление на групповом этапе, имея одну победу, одно поражение и соотношение выигранных и проигранных поединков 4-2. 19 ноября прошел заключительный матч группы В между командами Испании и Хорватии. Хозяева корта выглядели фаворитами в этой встрече, как и в борьбе за выход в четвертьфинал, куда попадают победители шести групп.

Этот шанс мы уже упустили. Но можем побороться за две путевки для сборных, занявших вторые места по лучшим показателям. Нужно лишь дождаться завершения всех групповых матчей сегодня.

Но Карен Хачанов и Андрей Рублев сделали все, чтобы мы оставались в игре. Хорватов они обыграли всухую. А в матче с испанцами Рублев добыл одно важное очко, одолев Роберто Баутисту-Агута - 3:6, 6:3, 7:6 (7:0). Причем сделал это на характере, несмотря на проблемы с самочувствием. В концовке встречи, которая длилась 2 часа 38 минут, у Андрея начались судороги в левом бедре. Но решающий тай-брейк он взял "под ноль", хотя ему противостоял девятый номер рейтинга ATP. Для Рублева это уже четвертая победа в сезоне над теннисистами из топ-10.

Что касается Хачанова, то шансов выстоять против Рафы Надаля было намного меньше. В итоге россиянин смог навязать борьбу во втором сете, но уступил на тай-брейке - 3:6, 6:7 (7:9). В паре Хачанов и Рублев уступили Марселю Гранольерсу и Фелисьяно Лопесу - 4:6, 6:7 (5:7). Да, наши парни недавно дошли до финала "Мастерса" в Париже, но испанцы - настоящие парные игроки. К тому же абсолютно не уставшие. А Карен с Андреем за два дня отбегали по две одиночки и провели две парные встречи.

После отказа Медведева Хачанов и Рублев сделали все, чтобы достойно сыграть в Мадриде

В составе команды в Мадрид приехал еще и Евгений Донской, но его можно скорее назвать запасным. Капитан Шамиль Тарпищев и тренерский штаб изначально делали ставку, в первую очередь на Даниила Медведева, который провел великолепную серию турниров в этом сезоне. Но затем в его игре наступил спад и спортсмен снялся с Кубка Дэвиса по причине усталости.

Можно ставить под сомнение и само решение Медведева, и причину отказа, но сил Хачанову и Рублеву это не прибавит.

Медведев опустился на пятую строчку в рейтинге ATP
Спорт Теннис Кубок Дэвиса
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