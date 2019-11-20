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20.11.2019 10:35
Рубрика: Власть

Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Сенаторы Совета Федерации предлагают штрафовать россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время. Они выступили с инициативой дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) новым пунктом, который четко разъяснит систему штрафов за шум в ночное время.

Фото: DNY59/ iStock
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Предлагаемые документом поправки в КоАП, квалифицируют шумное поведение в ночное время как действия, нарушающие право граждан на отдых. К ним относятся слишком громкое пение, использование звуковоспроизводящих устройств, крики. При этом четко оговаривается время, когда нельзя шуметь - с 23:00 до 07:00. Также документ устанавливает штраф в размере от одной до трех тысячи рублей для физического лица.

Пока нарушение порядка и шум в ночное время, как правило, остается безнаказанным. Внесение такого правонарушения в КоАП на федеральном уровне позволит россиянам вызывать полицию, считает член комитета Совета Федераци по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Административное законодательство
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