Сенаторы предложили ввести штрафы для нарушителей тишины в ночное время

Сенаторы Совета Федерации предлагают штрафовать россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время. Они выступили с инициативой дополнить 14-ю главу проекта нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) новым пунктом, который четко разъяснит систему штрафов за шум в ночное время.

Предлагаемые документом поправки в КоАП, квалифицируют шумное поведение в ночное время как действия, нарушающие право граждан на отдых. К ним относятся слишком громкое пение, использование звуковоспроизводящих устройств, крики. При этом четко оговаривается время, когда нельзя шуметь - с 23:00 до 07:00. Также документ устанавливает штраф в размере от одной до трех тысячи рублей для физического лица.

Пока нарушение порядка и шум в ночное время, как правило, остается безнаказанным. Внесение такого правонарушения в КоАП на федеральном уровне позволит россиянам вызывать полицию, считает член комитета Совета Федераци по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.