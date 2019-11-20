Школьники Франции сыграли в игру "Что?Где?Когда?" на русском языке

Интеллектуальное состязание по мотивам известной российской телеигры "Что? Где?Когда?" собрало девять команд из русскоязычных школ и других учебных заведений Парижа, Страсбурга, Лиона и Тулузы, а также российского города Пушкина. Школьники не только продемонстрировали уровень своего IQ, но и глубокое знание русского языка, - сообщает сайт "Московского Дома соотечественника". Кстати, весной 2020 года парижские организаторы планируют провести международный турнир "Что? Где? Когда?" с участием команд российских соотечественников из разных стран.

Играли в парижском Российском духовно-культурном православном центре с помощью волонтеров ассоциации "Глобус" при поддержке посольства России во Франции и Координационного совета российских соотечественников во Франции (КСОРС).

Яркие команды для участия в игре прислали Русская школа при посольстве России во Франции, школы допобразования Парижа и других городов Франции. Также возможность показать всесторонние знания на языке Пушкина смогли и те русскоязычные подростки, которые подали индивидуальные заявки. Их объединили в сборные команды.

Особым сюрпризом и специальным гостем на игре стала команда из города Пушкина, ведь ее участие сделало турнир международным. А ведущим игры стал известный знаток клуба "Что? Где? Когда?" Алексей Блинов. Он также помогал с организацией мероприятия и вручил команде-победительнице "Хрустальную сову", привезенную из России. Первое место заняли школьники из региона Иль-де-Франс.

Победителей ожидало особое испытание: им предстояло ответить на вопросы посла России во Франции Алексея Мешкова и руководства российского культурного центра.

А глава Молодежной комиссии Всемирного координационного совета российских соотечественников Дарья Лойола отметила: интеллектуальные игры набирают популярность среди русскоязычных детей и подростков.