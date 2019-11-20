Силуанов заявил об ускорении роста экономики в октябре

Рост российской экономики в годовом выражении ускорился до 2,2% ВВП. Об этом заявил первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

По словам Силуанова, динамика роста пока неустойчивая, по итогам года ожидается рост ВВП на прогнозируемых ранее уровнях. Ускорение экономики в октябре Силуанов связал с начавшейся отдачей от запущенных ранее национальных проектов.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП России увеличится в 2019 году на 1,3%, а в ближайшие годы финансирование инфраструктурных нацпроектов должно ускорить его выше 3%.

Помесячное ускорение годового экономического роста Минэкономразвития фиксировал и ранее - так, по его данным, показатель составил в сентябре 2% против августовских 1,7%.