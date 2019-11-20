Скафандр астронавта NASA порвался при работе в открытом космосе

После работы американского астронавта Эндрю Моргана в открытом космосе, где он провел шесть с половиной часов, в его скафандре было обнаружено небольшое количество воды. Жидкость скопилось в правом ботинке Моргана.

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на NASA, инженеры выясняют причину случившегося. На дальнейшую работу в открытом космосе инцидент повлиять не должен.

Морган вместе с астронавтом Европейского космического агентства итальянцем Лукой Пармитано сняли со спектрометра AMS защитный щит. Это было необходимо для последующего ремонта прибора.