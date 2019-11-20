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20.11.2019 15:41
Рубрика: Общество

Эндокринологи рассказали, как есть сладкое, чтобы избежать диабета

Текст: Руслан Мельников
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Медики рекомендуют по возможности отказываться от сладостей или хотя бы не есть их каждый день. Это позволит снизить опасность развития сахарного диабета. Если же силы воли недостаточно, эндокринологи дают простой совет.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на завотделением диабетической стопы НМИЦ эндокринологии Гагика Галстяна, соблюдать подобные ограничения рекомендуют не только эндокринологи, но также онкологи, и кардиологи.

Фото: iStock
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"В повседневной жизни лучше отказаться от сладкого, каждый день лучше не есть", - цитирует его агентство.

При этом следует учитывать влияние образа жизни человека. В частности, называются такие факторы, как генетика, питание, стрессы и двигательная активность.

На последнем факторе акцентирует внимание и директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова. Она настоятельно рекомендует сладкоежкам, которые не в силах отказаться от вредного лакомства, повысить физическую активность. По ее словам, съев сладкое, нужно израсходовать полученные калории.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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