В конце августа 1944 года к острову Белый в Карском море прибило полузатопленную деревянную лодку - кунгас. В нем находилось 20 тел. По воспоминаниям очевидцев, на лицах людей застыло мучительное ожидание хоть какого-то конца - спасения или смерти.

Эти люди были последними из тех, кто пытался выжить в открытом бушующем море после гибели парохода "Марина Раскова" и двух прикрывавших его тральщиков. Из 752 человек тогда погибло 378. Среди них 136 женщин и детей, практически все, кто находился тогда на судне. Море стало их последним пристанищем, пучина пощадила тела только двадцати...

Трупы находившихся в кунгасе людей метеорологи местной станции похоронили здесь же, на острове, в братской могиле. Следы ее с годами размыло волнами, разметало и сровняло ветром. И только четыре года назад волонтеры, занимавшиеся расчисткой острова от хлама, скопившегося с советских времен, нашли захоронение. Началось следствие...

В центре "волчьей стаи"

Пароход "Марина Раскова" - огромное судно, спущенное на воду в Америке еще в 1919 году. Махина в 120 метров в длину, мощностью 2500 лошадиных сил, способная принимать на борт 11 тысяч тонн груза. По тогдашним советским меркам - почти "Титаник". В 1943 году американцы передали его нашему флоту. В США судно называлось "Айронклайд", в СССР корабль переименовали в честь легендарной боевой летчицы времен Великой Отечественной Марины Расковой.

8 августа 1944 года судно с 55 членами экипажа, взяв на борт 354 пассажира и 6600 тонн груза, отправилось из Молотовска (Северодвинск) к Диксону. Цели у "Марины Расковой" были сугубо мирными. Доставить на полярные станции рабочих-сменщиков и их семьи, завезти в северные поселки продовольствие, топливо и материалы. Пароход прикрывали три тральщика Т-114, 116 и 118.

Пароход "Марина Раскова" был спущен на воду в Америке еще в 1919 году. Фото: Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области

Одно судно шло впереди "Марины Расковой", два других по бокам. Все они были оснащены гидроакустическим оборудованием, противолодочным вооружением, и весь экипаж был уверен, - окажись в зоне их действия немецкая подводная лодка, "слушилки" уловили бы ее. Ко всему тогда считалось, что немецкий подводный флот еще не дошел до северных морей...

Увы, в Арктике, в Карском море уже орудовала "волчья стая", - шесть подводных лодок фашистской группы "Грейф". Одна из них выслеживала добычу - "Марину Раскову" и сопровождавшие суда. Ко всему, наша гидроакустика на тот момент могла ощутить опасность на расстоянии 12 кабельтовых (кабельтов - 1/10 морской мили, 182,5 метра), а немцы запускали свои торпеды с расстояния 25-30 кабельтовых. Самонаводящаяся акустическая торпеда шла к судну и взрывалась прямо под ним под воздействием магнитного поля корабля. Увы, о новейшем вооружении немцев на тот момент на "Марине Расковой" не знали.

Утром 12 августа 1944 года судно содрогнулось, его накрыло волной. Экипаж думал, что попали на минное поле. Но это была не мина - торпеда пробила правый борт. Вода начала заполнять машинное отделение. Через несколько минут был торпедирован и флагманский тральщик Т-118. Он стал стремительно уходить под воду. Решено было всех пассажиров и членов экипажа пересадить на Т-114. На воду спустили шлюпки, кунгасы, катера. Первых спасали женщин и детей. Капитан до последнего оставался на тонущей "Марине Расковой".

Больше 200 человек с "Марины Расковой" и подбитого флагманского тральщика, включая 136 женщин и детей, погрузили на "114-й". Но не прошло и нескольких минут, как прогремел новый взрыв, тральщик пошел ко дну вместе со всеми, кто, казалось, нашел на нем спасение. Капитан оставшегося судна Т-116 принял решение уходить из опасной зоны, спасти оставшихся людей - 186 пассажиров и членов экипажа. В открытом море, лодках, кунгасах и шлюпках оставалось еще 150 человек.

Возвращение имен

Люди были в насквозь мокрой одежде, почти без запасов воды и продовольствия. Как только стало известно, что судно "Марина Раскова" затонуло, людей в течение двух недель пытались спасти на небольших гидросамолетах. Сделать это было непросто, мешал сильный ветер, и операция то и дело прерывалась. Большинство людей в результате погибло. В открытом море не удалось обнаружить даже их следов. За исключением 20 тел в небольшом кунгасе, который прибило к острову Белый...

В 2015 году произошла эксгумация останков, было начато расследование. До этого почти 60 лет все обстоятельства этой трагедии оставались засекреченными. В братской могиле среди останков людей были найдены и частички документов. Все, что удалось обнаружить, передали в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области. Криминалисты рассказали "РГ" о его результатах.

Какой ужас испытали люди, как стойко они держались. До конца...

- Очень благодарен ребятам-следователям, работавшим при эксгумации, они бережно развернули, просушили и упаковали в отдельные пакеты остатки всех ветхих писем, записных книжек, документов, - рассказывает эксперт криминалистического центра Дмитрий Коковин, несколько месяцев исследовавший материал из могилы на острове Белый. - Это очень важно для конечного результата, особенно в работе с бумагами, пролежавшими в земле 75 лет. Все что сохранилось - это небольшие клочки бумаги с размытым текстом. Чернила потеряли свои свойства и почти не видны. Исследуя текст на аппарате, позволяющем рассматривать его при различном спектре световых волн, криминалисты все-таки выяснили, кому принадлежит один из документов.

- Нам удалось доказать, что один из них - временное удостоверение Терещука Кузьмы Яковлевича, выданное ему Судоверфью Главсевморпути, - рассказывает Дмитрий Коковин. - Кроме того, мы сложили по частям фрагмент "Книжки красноармейца", но кому она принадлежит, определить, к сожалению, уже невозможно. При этом на ней частично был выявлен домашний адрес, очевидно жены или родителей этого красноармейца - Ровенская обл., Рокитновский район.

Криминалисты обнаружили, что часть фрагментов раньше была частью одной записной книжки, на листах которой обнаружено название затонувшего судна - "Марина Раскова" и фрагменты адресатов полевой почты: "Дубранова Валя... Курская об. Кореневский район село Шептуховка...к/...имени "1-го" Мая...Щ? киной Анне ...новне", "...06810...Н. Л. 48818 Белкину А. А.". Остальные частицы ветхих бумаг сложить в целое и определить хотя бы частично фразы из написанного на них уже невозможно. Читаются лишь отдельные слова. Но и то, что удалось прочесть, криминалисты считают большой удачей. Это еще один шаг к тому, чтобы выяснить личности находившихся в том, последнем кунгасе, оставшемся от "Марины Расковой".

- Терещук Кузьма Яковлевич сегодня в списках значится как пропавший без вести, - говорит Дмитрий Коковин. - И, возможно, кто-то из его потомков прочитает эту статью и узнает, как он погиб... Знаете, все это время, когда длилось исследование документов, перед глазами проносились картины этой трагедии. Какой ужас испытали люди, как стойко они держались. До конца...

На острове Белый открыт мемориал в память о трагедии 12 августа 1944 года. И все суда, проходящие в 60 милях от острова, там, где затонул пароход "Марина Раскова", и сегодня приспускают флаги и подают длинный гудок.